JEM: Enrique Kronawetter cuestiona designaciones

El nombramiento más cuestionado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es el de la presidencia, que quedó en manos del cuestionado cartista David Rivas, elegido por unanimidad el lunes.

El reconocido abogado Enrique Kronawetter, quien en marzo pasado juró como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), aseguró que seguirá defendiendo la aplicación correcta de la ley en cuanto a las designaciones.

“No le dieron importancia a mi postura acerca de la continuidad de un trabajo, con la presidencia del diputado Blanco y la vicepresidencia de Óscar Paciello. No se me prestó la debida atención, pero en lo que no voy a cesar es en defender la aplicación de la ley”, sostuvo.

Agregó que la ley del Jurado, a su criterio, no está bien redactada y que cree que “se hizo adrede, porque prevé el caso de la imposibilidad o cesación del mandato de los representantes, que el vicepresidente primero sustituya al presidente que no continúa en el cargo, como el caso Rodrigo Blanco, y lo mismo con el vicepresidente segundo, Óscar Paciello”, señaló.

Lea más: Eligen como presidente del JEM al cartista Hernán David Rivas

También señaló que lo que la ley no previó es la doble acefalía: en la presidencia y la vicepresidencia primera.

Kronawetter sostiene que el mandato de la directiva anterior debía ir hasta febrero del año que viene, cuando el vicepresidente primero, que en ese caso era el senador Ramón Retamozo, renunciaría y se podría conformar nuevamente la mesa directiva, pasando Paciello a ser vicepresidente primero, “asumiendo con toda la plenitud de la norma”.

“El JEM tiene un pasado poco atendible”

A criterio de Enrique Kronawetter, “el Jurado tiene un pasado poco atendible” y se tiene que volver a consultar la credibilidad de la institución.

Anunció que será el principal crítico del nuevo presidente del JEM, David Rivas, con la nueva variable de que es la mayoría que se tiene desde el Congreso, “que repercute en los órganos contrapoder”.