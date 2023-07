Congresistas aprovecharon la ley para tomar mesa directiva del JEM

Lo que sucedió fue que el artículo 3° de la ley del JEM es tajante en señalar que el presidente y el vice 1° no pueden ser removidos de cargo hasta el final del mandato.

El diputado liberal Rodrigo Blanco fue electo el pasado febrero como presidente, el entonces senador colorado Ramón Retamozo, como vice primero. Óscar Paciello fue electo como vice 2°.

El miembro del JEM Enrique Kronawetter advirtió que si Blanco no era confirmado por la Cámara de Diputados por un nuevo período y que si Retamozo no lograba asumir como miembro titular el Senado se iba a tener que realizar una nueva elección ya que la ley no contempla que el vice segundo quede con la presidencia.

Sugirió que Blanco y Retamozo o por lo menos este último, renuncien para que se elija una nueva mesa directiva antes de que asuman los nuevos representantes del Parlamento.

Pero Blanco y Retamozo, confiados en que iban a ser confirmados en el JEM, tanto por la Cámara de Diputados como en la de Senadores, no quisieron dejar sus cargos.

Ninguno de los dos pudo volver al JEM

Sin embargo, Blanco no fue confirmado en el JEM y Retamozo quedó como suplente en el Senado por lo que ninguno de los dos pudo volver al JEM y se produjo una doble acefalía en la mesa directiva.

Paciello asumió la presidencia, pero como el cargo de vicepresidente 2° no estaba protegido por la ley para finalizar el mandato, apenas los cuatro congresistas llegaron al JEM, en la sesión del pasado lunes exigieron la elección de la mesa directiva.

Paciello al ver que tenían cuatro votos de parlamentarios en su contra y que el ministro César Garay Zuccolillo se plegaría a ellos, y que además el Dr. Manuel Ramírez Candia no asistió a esa sesión extraordinaria, no tuvo más remedio que renunciar.

Fue así que el senador colorado cartista Hernán David Rivas, quien ya estuvo en el JEM como diputado, fue electo como presidente, y el diputado del movimiento Fuerza Republicana Alejandro Aguilera, como vice 1°.

Paciello se tuvo que conformar con volver a la vicepresidencia 2ª, pese a su deseo de estar al frente, al mismo tiempo, de la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura.