Fiscala lamentó absolución del exintendente de San Antonio

La fiscala María José Pérez dijo que toma con mucha sorpresa la decisión de la justicia de absolver al exintendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza. “Lo de los cheques sí fue probado por el perito del Ministerio Público. No fue rendido ese cheque de G. 195 millones que firmó el acusado ahora tristemente absuelto. Sí fue probado, y este tribunal increíblemente no lo tuvo en cuenta”, puntualizó la fiscala.

“Además, nos sorprende que solo valoraran los dichos de la defensa; en ningún momento tuvieron como prueba válida para la ausencia de rendimiento esos documentos ante el Ministerio de Hacienda”, explicó la fiscala.

La agente añadió que “acá se probó que hubo suspensión de transferencia de fondos, que lo niños no recibieron su almuerzo y merienda escolar, pero no como el tribunal entendió por una gestión del 2015. Ellos malentendieron el proceso”, criticó la fiscala.

“No dieron por válida una cuestión matemática”

Detalló que la no provisión de almuerzo y merienda escolar en el 2015 fue “una consecuencia de la ausencia de rendición de cuentas por parte del acusado, hoy tristemente absuelto, en el 2014″.

Continuó explicando que el tribunal “dio por válido que en el 2014 hubo contraprestación, pero no consideraron que en el 2015 estas ausencias fueron la consecuencia de la no rendición del 2014. Una cuestión matemática”, criticó la agente.

Criticó además que el tribunal “ni siquiera habló de los materiales que se sobrefacturaron, no importa que no esté en el objeto de la acusación, ellos como tribunal están obligados a buscar la verdad. Y sobremanera se probó que esto fue direccionado, la empresa San Miguel no existe, y el tribunal dio por válido que existe”, siguió argumentando la fiscala.

“Hubo suspensión de transferencias” en San Antonio

Por otro lado, puntualizó que la auditora interna que el tribunal validó como más cierta, “mintió al decir que nunca hubo suspensión de transferencia de fondos. Está clarísimo que hubo suspensión, declaró el jefe del departamento de Municipios que el mismo bloqueó por orden del Ejecutivo. En síntesis, el tribunal estuvo ciego, no valoró las pruebas que presentó el Ministerio Público y se circunscribieron a solo un articulado”, expresó la investigadora de la Fiscalía.

Enfatizó que apelará esta decisión. “No vamos a descansar hasta que algún tribunal se anime a dar justicia a un caudillo político. Este señor tuvo mucho apoyo político, solo Dios sabe cómo habrán operado”, lamentó la agente del Ministerio Público.

Añadió que presentaron todas las pruebas, y que “esto no termina acá”. “Hay toda una comunidad educativa vulnerable que en este momento se está lamentando la actuación de este tribunal. No le dieron importancia a las pruebas”, aseveró la fiscala.