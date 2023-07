Papá de los siameses internados en el Hospital de Clínicas pide ayuda

Elías Ramírez comentó que recibe poca o nula ayuda de sus familiares, por lo que su otro hijo de cuatro años se queda con él en los pasillos del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). A veces lo deja a cargo de familiares de otros pacientes para poder hacer algún trámite documental o para retirar medicamentos que le solicitan los médicos por sus hijos siameses.

Ante el ingreso del frente frío en el país y por las probabilidades de que las temperaturas sean bajas en esta semana, Elías Ramírez pidió a las personas de buen corazón acercar cualquier tipo de ayuda hasta el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Recordó que tienen un hijo pequeño de cuatro años de edad, que deben cuidar junto a su señora, y además deben cuidar de los siameses.

“Poco o nada nos ayudan nuestros familiares. No puedo decir demasiado al respecto, la familia de mi esposa está, pero no recibimos mucha ayuda. No podemos contar con ellos. Y de parte mía están todos de viaje, estamos prácticamente solos. Cualquier ayuda que nos hagan llegar será bienvenido”, dijo Elías Ramírez.

Recordó que sus hijos siameses fueron operados en la mañana de ayer para que puedan hacer sus necesidades fisiológicas. Contó que la operación se realizó con éxito y que los pequeños están en estado delicado en cuidados intensivos.

Mencionó que pese a las situaciones por la que están pasando tienen varias responsabilidades con las que cumplir, uno de ellos es su trabajo al cual debe presentarse para poder contar con un ingreso mensual que le permita continuar con el proceso que apenas están empezando con sus hijos siameses.

La ayuda se le puede entregar a Elías Ramírez, en el área de Neonatología o a su esposa María de los Santos Arévalos. También pueden comunicarse con él al (0994) 444439. Aportes económicos, abrigos, alimentos, todo será bienvenido, comentó Elías Ramírez.