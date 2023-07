Degustación de comidas taiwanesas en la Expo 2023

En el Pabellón de Taiwán de la Expo 2023 se ofreció este martes, a los representantes de los medios de comunicación, exclusivos platos de la culinaria taiwanesa, entre ellas la sopa de fideos con carne y la tradicional hamburguesa taiwanesa (Gua Bau, en chino mandarín). Señalaron que los platos ofrecidos fueron hechos especialmente con carne paraguaya, que se caracteriza por la buena calidad en el mercado internacional y es consumida en Taiwán.

En ese sentido, tras el recorrido por todos los stand de las empresas presente en el pabellón, se informó que Paraguay es el segundo proveedor de carne vacuna, después de EE.UU.

Durante el primer semestre de este año, Taiwán importó de Paraguay el 14% de la carne vacuna lo que ha permitido que Taiwán llegue a ocupar el segundo lugar como mercado de la carne paraguaya.

En cuanto a la carne porcina, durante la mitad de este año, el 48% de las exportaciones paraguayas fueron al mercado de Taiwán, ocupando el primer lugar como mercado del rubro.

Empresas taiwanesas

En cuanto a las empresas taiwanesas presentes en el pabellón de dicho país, en la Expo 2023 se destacan Hold Enterprise Co., Ltd. (Uncle Bubble); Sunjuice Holdings Co. Ltd; Abeito International Inc.; Winds Co., Ltd, entre otros.

Así también, está presente la Misión Técnica de Taiwán en Paraguay, que presenta productos del proyecto de producción de alevines y cultivos de surubí en Paraguay, calzados y marroquinería y de la asistencia para la producción y comercialización de orquídeas, en otros.