Productores de Ñeembucú participaron de la Feria de la Agricultura Familiar Campesina en Pilar

La feria de Agricultura Familiar Campesina se inició a tempranas horas de la mañana en la ciudad de Pilar y se extendió hasta el mediodía de este jueves. En la ocasión, las familias productoras ofrecieron alimentos frescos, necesarios para la elaboración del menú familiar.

Los productores agropecuarios ofertaro hortalizas frescas como lechugas, tomates, cebollas en hojas, acelgas, perejil, pepinos y legumbres en general. Además, ofertaron queso Paraguay, miel de abejas, huevos caseros, pavos, gallinas, matambres, entre otros productos agrícolas como maíz,mandioca, batata, zapallos y choclo.

Lea más: Agricultores realizan ferias de productos para obtener ingresos

Lluvias beneficiaron a los productores

Jacob Torales, productor de la compañía Loma Guazú, distrito de Gral. Díaz, indicó que las últimas lluvias beneficiaron al productor campesino, tanto a los agricultores, como a los horticultores y tamberos.

“Después de la lluvia mejoró bastante la situación, porque hay humedad y eso nos permite producir mejor. Yo particularmente me dedico al cultivo de las hortalizas y remedios naturales como el azafrán, eneldo y kuratu. Soy feriante, me dedico a vender en todas las ferias y me genera una buena ganancia, gracias a la asistencia de los técnicos del MAG”, señaló.

Otro productor de la zona de Gral. Diaz, Adriano Vázquez, contó que se dedica a la producción de miel de abeja, queso, leche y pavos y que la producción le genera muy buenos ingresos económicos.

Por su parte, la técnica de la Dirección de Extensión Agraria, (DEAG) ingeniera Mirta Gómez, destacó que los productores se encuentran organizados por comités. Aseguró que trabajan muy de cerca con los técnicos del MAG, quienes se dedican a enseñar el método de empaquetado y etiquetados de los productos para una buena presentación y posterior comercialización.

“Ellos se capacitan. Aparte de producir, aprenden cómo empaquetar, etiquetar con una presentación adecuada, baja estrictas normas de higiene”, señaló.

Destacó que ofrecen productos naturales sin intervención de productos químicos. “Ellos no utilizan productos químicos en sus fincas y por eso es muy solicitado el producto de ellos”, indicó.

Mencionó que la feria de la Agricultura Familiar Campesina, tiene como objetivo dinamizar la economía de los pequeños productores, ofreciendo productos frescos, de calidad y a precios accesibles para el consumidor final.