Del “odio al amor”: Yami Nal y Chaqueñito liman asperezas en el Senado

Luego de que la senadora Norma Aquino, Yami Nal, dijera que Javier Vera, más conocido como Chaqueñito, “no está preparado para el cargo”, entre otras cosas, este le respondió a través de un video donde la calificaba de discriminativa por ser del Chaco, humilde e influencer. Pero la tormenta pasó y ahora compartieron una foto juntos en las redes sociales.

La foto del perdón entre Yami Nal y Chaqueñito

Con una fotografía donde ambos salen sonrientes y muy juntos, dan por terminada la pelea que se daba ya desde hace un mes, con descalificaciones de ambas partes para con el otro.

“La senadora Yami Nal ya se disculpó como colega y me ofreció asesoramiento. Amor y paz con la colega”, reza el texto que acompaña la fotografía.

Manifestó que se conocieron en la campaña y que hoy terminó el malestar con su colega de Cruzada Nacional. “No quiero estar mal con nadie, quiero trabajar con todos”.

La pelea, que quedó atrás

En una entrevista, la senadora Aquino había manifestado que le avergonzaba que Vera integre la lista de Cruzada Nacional, cuando solo era una posibilidad de que jurara en vez de Rafael Esquivel, alias Mbururú, quien sigue privado de libertad por varios cargos y a quien Chaqueñito visitará mañana, según anunció, en un vehículo del Senado, “con el permiso del presidente del Congreso”.

Por su parte, Chaqueñito no dudó en responder y grabó un video donde manifestaba su indignación por haber sido discriminado.

“Me dio mucha pena tu discriminación hacia mi persona por ser chaqueño, por ser vendedor de la calle, por ser rústico. Me has tratado muy mal, me discriminás por ser una persona humilde, por vender comida en la calle, por trabajar como modelo comercial, por ser influencer, por bailar, por todo me discriminaste”, había expresado Chaqueñito.

Pero hoy, le pusieron punto final a la pelea.

Chaqueñito conformará bancada independiente

Este lunes, Javier Vera también anunció que conformará una bancada independiente ya que al parecer Paraguayo Cubas “lo despidió” de Cruzada Nacional a través de sus redes sociales.

También anunció que ya comenzó a trabajar en su primer proyecto que dará prioridad a los indígenas, proponiendo una oficina del Indi en Filadelfia y otra de la Secretaría de Emergencia Nacional en otro sector del Chaco, ya que la mayoría llega hasta la capital a exigir sus derechos y termina pidiendo limosna en las calles.