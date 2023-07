Chaqueñito advierte que será “independiente” si lo vuelven a “despreciar” desde Cruzada Nacional

La Cámara de Senadores decidió ayer, jueves, excluir a Rafael “Mbururú” Esquivel y hacerlo jurar como su sustituto a Javier Vera, más conocido como “Chaqueñito”, ambos del Partido Cruzada Nacional.

Una vez que asumió como senador, Chaqueñito fue a sentarse entre los colorados cartistas, lo que fue cuestionado por integrantes de Cruzada Nacional, principalmente por la líder de la bancada, Yolanda Paredes, ya que se esperaba que Vera se coloque entres sus colegas de partido.

Vera habló esta mañana y señaló que decidió ubicarse entre los colorados porque fue “despreciado” por sus colegas de Cruzada Nacional, quienes -indicó- no querían que asuma como senador y ni siquiera lo saludaron una vez que juró como legislador, a diferencia de los colorados.

“Me despreciaron totalmente y dijeron que no tengo preparación. ¿Cómo te vas a ir a sentar así al lado de esa clase de gente?”, sostuvo.

Chaqueñito advierte a Cruzada Nacional

Chaqueñito, igualmente, aclaró que haberse sentado entre los colorados no implica que se haya alejado de Cruzada Nacional, sino que se trató de una medida para expresar su disgusto con el actuar de sus colegas. “No me alejé; yo le dije a Yolanda (Paredes) que sigo siendo su compañero y ahora soy su colega. Yo solo me distancié de ellos porque hablaron mal de mí”, dijo.

En ese sentido, manifestó que su decisión es mantenerse dentro de Cruzada Nacional, pero advirtió que si es nuevamente despreciado legislará como independiente sin renunciar a dicho partido.

En principio, el senador señaló que si vuelve a ser despreciado por parte de Cruzada Nacional, decidirá renunciar, pero seguidamente corrigió sus dichos y señaló que si recibe algún improperio de dicho partido legislará como independiente sin renunciar.

“Si es que me tiran algo feo nuevamente, no voy a renunciar, pero empezaré a trabajar de forma independiente”, sostuvo.

Debe aliarse con los colorados, según Javier Vera

Comentó, asimismo, que conversó con Payo Cubas dos días antes de jurar y que este le dio libertad para tomar sus decisiones. “Yo tengo un audio de Paraguayo Cubas en donde me decía que si llegaba a jurar yo tenía libre albedrío para que vaya hacia donde me parezca mejor y que pudiera aportar a mi pueblo”, expresó.

El legislador, igualmente, señaló que para poder llevar adelante sus proyectos debe tener afinidad con todos sus colegas, en alusión a los colorados. “Vos tenés que estar bien ahí con todos para que tus proyectos se aprueben y puedas ayudarle a tu pueblo. Yo no voy a poder entrar ahí y jugar al opositor, hablando sin razón y cobrando G. 31 millones mensuales... ¿A quién seré así de provecho? Tengo que estar bien con todos para poder ayudarle así a mi pueblo”, dijo.

Agregó que la ciudadanía lo juzgará por sus proyectos presentados y no por sentarse entre los colorados.

Un total de 27 senadores votaron el jueves por la exclusión de “Mbururú” y la convocatoria de “Chaqueñito”. Para los opositores, Javier Vera es un nuevo “miembro” de Honor Colorado, considerando cómo se dio su juramento en la Cámara Alta.