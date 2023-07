Caso Erico Galeano: presidente del Club Capiatá no pudo explicar meteórico aumento de deuda

Durante una entrevista con ABC Cardinal, para la cual él mismo llamó a defenderse, el actual presidente del Club Deportivo Capiatá, Ezequiel Ramírez Barreto, se comportó más bien como un abogado del exsenador cartista.

Dijo que el político fue un gran benefactor del club y que la deuda que tiene la entidad deportiva con Galeano es “a lo largo de 15 años”.

Aunque se le insistió, no supo explicar cómo la deuda que el club tiene con Erico Galeano subió de G. 1.100 millones a G. 10.000 millones.

Argumentó que pudo haberse tratado de “equivocaciones humanas” de los contadores, que tal vez omitieron información o no llenaron ciertos datos.

“Su amistad con Osorio era mucho más grande”

En todo momento, Ezequiel Ramírez negó haber hablado con Derlis Osorio pidiendo dinero para el jugador Sebastián Marset, actualmente prófugo de la justicia de su país, Uruguay.

“¿Por qué yo iba a pedir dinero a nombre de Erico Galeano, siendo que la amistad de él con Osorio era mucho más grande que la mía? Yo con Galeano tenía carrera dirigencial, pero la amistad la tenía con el senador Derlis Ozorio”, argumentó Ramírez Barreto.

Con respecto a la situación del estadio capiateño, en referencia a la hipoteca que hizo Erico Galeano para un crédito que solicitó a su nombre, dijo que cualquier entidad que requiera garantía hace eso.

“Erico optó por poner eso de hipoteca porque era lo de mayor valor para el préstamo que él requería. No le veo nada de malo a poner una propiedad como aval para respaldar un compromiso financiero asumido”, justificó el presidente del Deportivo Capiatá.

Antes de todo el escándalo con el caso Marset, Erico Galeano fue presidente del club y pidió permiso por problemas de salud.

No denunciaron a Sebastián Marset

A lo largo de toda la entrevista, Ezequiel Ramírez dijo que no hay elementos para investigarlo.

Al consultársele sobre el momento en que Sebastián Marset fue al Deportivo Capiatá, dijo que él no puede responder sobre hechos que ocurrieron antes de su presidencia. Agregó que el club está siempre abierto a la investigación fiscal.

No obstante, pese a que dice que presentaron documentación, reconoció que no hicieron ninguna denuncia sobre Marset porque no consideraban que les correspondía.

“Yo no tengo futurología; yo dónde iba a saber lo que iba a pasar”, expresó sobre Marset.

Acusación contra Derlis Osorio

Posteriormente, dijo, contradiciéndose con la primera parte de la entrevista, que Erico Galeano es su amigo. “No voy a negarlo, siempre aportó al deportivo Capiatá”, expresó.

Finalmente, Ezequiel Ramírez pidió que no lo metan “en un fuego cruzado en el que no tengo nada que ver” y aseguró que el senador Derlis Osorio “jugó tenis con Erico Galeano el 6 de enero de este año, después de haberle denunciado”.

Derlis Osorio negó haber compartido juego con Galeano

Ante semejante acusación, ABC Cardinal se comunicó con el senador Derlis Osorio para consultarle si efectivamente llegó a compartir juego con Erico Galeano luego de denunciarlo.

Osorio negó rotundamente este señalamiento, asegurando que desde que hizo la denuncia contra Galeano ante la entonces fiscala general, Sandra Quiñónez, nunca más habló con él, “ni siquiera por teléfono, menos aún personalmente”.

“Es totalmente falso. Nunca más tuve contacto con él, estoy totalmente seguro. Intentan politizar un tema delicado que no tiene que ver con la política sino con el narcotráfico”, lanzó el senador.

Osorio desmiente que deba dinero a Erico

Con respecto a una supuesta deuda que él tendría con Osorio, dijo que hasta el momento no fue notificado al respecto, pero si llegan a presentar un supuesto pagaré, denunciará el hecho judicialmente, dijo.

“No existe tal deuda de G. 1.200 millones, nunca el señor Galeano me prestó esa suma; lo que sí hubo es un pagaré del año 2015, de 8 años atrás, de G. 200 millones, que entiendo pudo haber sido adulterado”, explicó el senador.

“Años atrás, en una ocasión jugamos pádel en Ciudad del Este, pero cuando eso no había saltado nada de este operativo ni de la denuncia”, reconoció finalmente Osorio.

Dijo que cuando Ezequiel Barreto le hizo el pedido de dinero, le dijo que lo necesitaba “para Erico, para ayudarle a Marset, yo no tenía conocimiento. Solo entendí la situación cuando saltó el caso A Ultranza. Al tomar conocimiento, fui a pasar esta información a la (ex) fiscala general del Estado (Sandra Quiñónez)”, detalló el senador.

Quiebre de la amistad

Puntualizó que el quiebre de su amistad con Erico Galeano se produjo cuando él tomó conocimiento del caso a través de los medios y fue a hacer la denuncia correspondiente. “Entendí que era mi obligación como ciudadano. Antes de que explote A Ultranza, para mí era solo un pedido de dinero para un jugador de Capiatá, no tenía la película completa”, explicó Osorio.

En su declaración jurada, Erico Galeano primero hizo figurar que el Club Deportivo Capiatá le debía G. 1.100 millones. Llamativamente, luego la deuda creció a más de G. 10.000 millones.