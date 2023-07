Peaje en hidrovía supondría US$ 50 millones anuales más en gastos, aseguran

Recientemente se reportó que Argentina ordenó la interdicción de navegación de dos remolques extranjeros con mercaderías -y uno de ellos es paraguayo-, en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe de ese país, ante una deuda de 4.232 dólares generada por el pago de peaje.

Al respecto, el expresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, Juan Carlos Muñoz, dijo que el pago frecuente de este peaje por parte de las embarcaciones paraguayas finalmente implicarían unos 50 millones de dólares más de gastos para los prestadores de servicios fluviales del Paraguay.

Continuando con su idea, aseguró que este multimillonario monto finalmente sería pasado -o sobrecargado- nuevamente a los usuarios, lo que afectaría tanto a la producción y prestación de servicios a los paraguayos, incluyendo también la competitividad de las firmas.

“Nosotros no necesitamos ningún trabajo de dragado en ese tramo y esta situación es grave; no solamente es de Paraguay, sino de todos los países de la región. Esto va a llevar un arreglo ya del más alto nivel político pero no le vamos a pagar nada”, sentenció el empresario.

