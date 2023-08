Cuidacoches están disconformes con el elevado precio del estacionamiento tarifado

A pesar de que el Consorcio Parxin se reúne con cuidacoches para articular las acciones en el marco del estacionamiento tarifado, en la zona del Palacio de Justicia aseguran que no han formado parte de los encuentros puesto que están en desacuerdo con los precios.

“Hay un grupo que no está conforme con el proyecto. Estamos dividos realmente, no es como piensa Parxin, por eso no fuimos a esa reunión”, comentó Cinthia Argüello, una de los cuidacoches. Agregó que el problema principal que ello es la tarifa de G. 4.500 por hora.

“A nosotros nos pagan eso por día, máximo G. 5.000. No van a pagar más de eso y no sé cómo vamos a trabajar, el precio es el problema. Se van a perder clientes, la gente ya está buscando estacionamientos privados pero ni hay en la zona del Palacio”, señaló para ABC TV.

De acuerdo al proyecto, los trabajadores que no son de Asunción deberán pagar, como mínimo G. 25.651 por seis horas de estacionamiento, cada día. Si la jornada alcanza las ocho horas la tarifa supera los G. 33.000 para los que no tienen patente de la ciudad capital.

Cuidacoches: “Nadie vino junto a nosotros, solo la prensa”

La cuidacoches señaló que muchos de sus “clientes” le relatan que compraron sus vehículos porque tienen muchas actividades y utilizar el transporte público no es una opción viable ni cómoda. “Mucha gente está en desacuerdo”, señaló.

Así también, Argüello agregó que los cuidacoches de esa zona, que son aproximadamente 15, están esperando a los representantes de Parxin y de la Municipalidad de Asunción, pero que hasta el momento nadie se ha acercado a ellos. “Nunca llegaron para hablar con nosotros, solamente la prensa, después nadie más”, cuestionó.

