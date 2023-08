Por tercera vez en menos de un mes, ratifican prisión del abogado Miguel Mendieta

El juez penal de garantías Humberto Otazú rechazó la revisión de medidas solicitadas por el abogado Miguel Ángel Mendieta quien, en consecuencia, seguirá preso. El letrado está procesado por soborno agravado, por intentar ingresar un celular a la celda del supuesto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

En una audiencia realizada ante el juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos, el abogado Rodrigo Álvarez solicitó la aplicación de medidas menos gravosas a su defendido y para ello señaló que el 28 de julio pasado el magistrado otorgó arresto domiciliario a los coprocesados Luis Belotto y Alba de Belotto.

Miguel Mendieta ofreció fianza real y personal

Asimismo el defensor ofreció a modo de garantía dos inmuebles valuados en un total de G. 650.000.000 millones, a modo de cubrir una eventual fianza real y la fianza personal de G. 200.000.000 a ser suscripto por la señora Viviana Elizabeth Trappani.

Álvarez resalta además que el 2 de agosto pasado el perito del Ministerio Público Lic. Sergio Salinas, presentó el informe referente a la extracción de los datos de los teléfonos celulares y de los equipos informáticos, con lo que -a su criterio- el peligro de obstrucción a la investigación ha sido desvirtuado.

“Es decir, la información que pretendía precautelar el MP ya se halla en poder del juzgado por lo que de ninguna manera se podría hablar de la posibilidad de que mi representado obstruya este acto de investigación. Igualmente conforme las constancias obrantes en la carpeta fiscal que se encuentra en el mp no existe actos de investigación pendiente de realización, entiéndase citación a testimoniales, pedido de informe, u otros actos que se podría considerar que mi representado estando con una medida menos gravosa lo pueda truncar”, argumentó Álvarez.

Perito no pudo acceder a los datos de los celulares incautados

“Esta representación fiscal se opone al cambio de medidas cautelares con relación a Miguel Ángel Mendieta Fernández esto en razón a que los presupuestos del dictamiento de prisión preventiva no ha variado en relación al mismo teniendo en cuenta que uno de los actos concretos de investigación ha sido la extracción de los teléfonos celulares incautados en poder del mismo, y si bien se ha recepcionado un informe del perito del laboratorio forense el Ministerio Público, el mismo concluye que no ha podido realizar la apertura de dichos celulares ,en pero, para el MP dicho acto no está concluido pues tiene la atribución legal de solicitar a otras instituciones la cooperación para la apertura de dichos aparatos celulares y así poder obtener la información”, sostuvo el fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

“Desde el dictamiento del A.I. Nº 90 de fecha 16 de junio del 2023 y el AI N° 116 de fecha 14 de julio de 2023 las circunstancias que la llevaron a dictarlas no se han desvirtuado, a más de ello, y conforme lo manifestado por el agente fiscal Osmar Legal existen actos de investigación de relevancia que aún se encuentran pendientes de realización ya que según el informe del Perito del Laboratorio Forense de fecha 02 de agosto 2023, se observa de que no se pudo desbloquear la contraseña de los teléfonos celulares incautados del procesado Miguel Ángel Mendieta Fernández y dicha información es relevante para la investigación fiscal”, argumentó el magistrado, al justificar su decisión de ratificar la prisión decretada el 16 de junio y ratificada el 14 de julio.

Recordemos que la decisión de Otazú fue confirmada en segunda instancia el 27 de julio pasado, por decisión unánime de los magistrados Bibiana Teresita Benítez, Gustavo Ocampos González y Arnulfo Arias Maldonado, integrantes del Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.

La causa que enfrenta el abogado es por supuestamente realizar las maniobras tendientes a introducir un teléfono celular en la prisión de Viñas Cue, lugar de reclusión de Insfrán, cuya defensa estaba a su cargo.

Mendieta se encuentra recluido por una investigación de crimen organizado y es considerado un detenido de alta peligrosidad, porque el hecho punible que se le atribuye es considerado grave.