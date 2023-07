Cámara ratifica prisión para abogado de Tío Rico, procesado por soborno

El exdefensor de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, el abogado Miguel Mendieta, procesado por soborno agravado, seguirá preso. Así lo resolvió el Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado con Bibiana Teresita Benítez, Gustavo Ocampos González y Arnulfo Arias Maldonado, al ratificar el AI N° 116 del 14 de julio de 2023 dictado por el juez penal de garantías Humberto René Otazú, por el cual había ratificado la prisión del letrado en la unidad militar de Viñas Cue.

La resolución que emitió el Tribunal de Alzada que confirmó la prisión preventiva está identificada como auto Interlocutorio N° 190 del 25 de julio de 2023.

Fiscalía se opuso a la aplicación de medidas menos gravosas

Los agentes fiscales Francisco Cabrera Sanabria y Osmar Legal Troche al contestar el pedido de revisión de medidas del abogado Miguel Ángel Mendieta, solicitaron que se mantenga la medida cautelar. Alegaron que aún no se realizó la extracción de datos del celular del procesado y que además está latente el peligro de fuga.

En el presente caso, al señor Miguel Mendieta se le atribuyó la conducta de cometer soborno agravado, en calidad de autor y de instigador, quedando todavía pendiente diligencias que permitan determinar si a su vez fue instigado por alguien, si realizó el hecho solo o en complicidad o coautoría con alguien o si hay otros involucrados y, de existir otros partícipes, la información contenida en el teléfono celular sería de suma importancia y por tanto permanecería latente el peligro de obstrucción alegado.

Por otro lado, el ofrecimiento de garantías personales y reales no implica necesariamente la ausencia o la desaparición del peligro de fuga.

Concluyen los agentes del Ministerio Público que del análisis de la resolución recurrida, no existe vicio o violación alguna a preceptos legales que guarden relación con la aplicación de las medidas cautelares o con la fundamentación de la resolución judicial, por lo que corresponde el rechazo del presente recurso de apelación.

Análisis de los camaristas para confirmar la prisión de Miguel Mendieta

Al respecto y de un estudio pormenorizado del A.I. Nº 116 de fecha 14 de julio del 2023 se constata que el inferior ha fundamentado y especificado los elementos de hecho y de derecho que llevaron al mismo a tomar la decisión arribada en el mismo auto apelado, bajo los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal. Consecuentemente la misma se encuentra debidamente fundada, según lo exige el art. 125 del C.P.P.

En ese sentido, tras verificar las constancias obrantes en autos, esta Magistratura pudo notar que, conforme a lo señalado por el órgano investigador, existen elementos de juicio pendientes a ser diligenciados y que, en cuanto a la pericia, solo han sido designados los peritos y no ha concluido la pericia técnica.

Por tanto, la medida cautelar idónea a fin de asegurar el desarrollo normal de la investigación sin posibles obstrucciones, es la prisión preventiva, razón por la cual su ejecución –de momento– no puede ser suspendida, correspondiendo así la confirmación del auto apelado, por los fundamentos antes expuestos.

Por su parte, el camarista Arnulfo Arias agregó que en oportunidad de resolver sobre la confirmación del auto de prisión dictado en contra del imputado por A.I. No 158 del 27 de junio de 2023, argumentó la insuficiencia formal de la caución ofrecida y la necesidad del mantenimiento de la medida, requerida por el Ministerio Público.

Asimismo, en esta oportunidad. el ofrecimiento del abogado Mendieta sobre muebles e inmuebles, no cumple –una vez más– con la normativa legal prevista en el Inc. 7mo. de la Ley 6350/19, que exige, “...7) la prestación de una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. No se admitirá la caución personal del abogado…”, para hacer lugar a la procedencia del pedido.

El presunto soborno a militares de Viñas Cue

La Fiscalía imputó a Miguel Ángel Mendieta, abogado de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, el 16 de junio de 2023. Los agentes fiscales Osmar Legal y Francisco Cabrera entonces señalaron que el letrado estaba procesado por el hecho punible de soborno agravado en carácter de instigador y de autor.

Como antecedente inmediato al procesamiento del abogado Mendieta, se tiene que el viernes 2 de junio de 2023 el coronel Luis María Belotto, a través de otro militar, intentó introducir el celular para Insfrán.

“La sospecha de la imputación es con relación al ofrecimiento de dinero primariamente a un agente militar, a un oficial militar y posteriormente también la instigación realizada al ya procesado, el señor Luis María Belotto y a la señora del mismo”, detalló Legal.

“Con relación a lo que es la figura de la instigación, lo que se requiere es que una persona produzca el dolo en la otra persona. En este caso la conducta que le estamos atribuyendo al señor Mendieta es el haber creado el dolo en el coronel Belotto para que este a su vez realice el ofrecimiento de soborno al militar”, señaló Cabrera.

El agente del Ministerio Público afirmó que la hipótesis sostenida señala que fue el abogado quien entregó el celular a Belotto para que este haga llegar el aparato a la celda de Insfrán, el presunto narco.

“Tenemos muchos documentos, así también muchos equipos telefónicos que van a ser peritados y luego eso la información que obtenemos de ellos también tiene que ser procesada y analizada”, resaltó.