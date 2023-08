Nenecho explica los motivos de la salida Juan Villalba de la PMT

La sorpresiva salida del mediático Juan Villalba de la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción generó una serie de especulaciones acerca de por qué el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez habría tomado la decisión de cesarlo en sus funciones, lo que finalmente terminó forzando la renuncia del mismo.

Villalba llegó a hablar de que habrían “pedido su cabeza” por los procedimientos donde exponía a los infractores en sus redes y que incluso en el caso del delantero de Olimpia, Facundo Bruera, el propio Nenecho intentó interceder para que el jugador no sea expuesto.

Este lunes, el jefe comunal dio su versión sobre cuáles fueron los motivos para que Villalba dejara la PMT.

Nenecho no estaba de acuerdo con el “show” de Villalba

Nenecho, en un primer momento, dijo que en uso de sus atribuciones dispuso la salida de Juan Villalba. Enfatizó que no fue una sola razón, sino “una sumatoria de cosas”.

“De hecho que jamás yo le he cuestionado ningún solo procedimiento. El hecho de que empiecen a surgir ciertos comentarios, dimes y diretes, chismes de pasillo. Este chisme de baja calaña, no corresponde”, manifestó.

“Jamás le he cuestionado un solo procedimiento, por el contrario, yo le he dado siempre el respaldo correspondiente. Pero hay veces que ya la sumatoria de cosas, los procedimientos, la forma de exposición, yo no estuve de acuerdo”, puntualizó.

“El primer procedimiento y la primera exposición a la cual yo no estuve de acuerdo y le he llamado la atención, fue justamente el procedimiento que se hizo cuando el compañero de Telefuturo estaba siendo despedido de este mundo”, recordó el intendente.

“Yo le he dicho en varias ocasiones: ‘Hacé tu procedimiento, multale, ponele cepo, llevá al corralón el vehículo que no está respetando, pero es innecesario que hagas un reality, un show, es innecesario que hagas una serie exponiéndoles a las personas’”, detalló en una entrevista para la 780 AM.

