Ministra de Salud asegura que “integración” con IPS será beneficiosa para todos

La ministra de Salud, María Teresa Barán, insistió esta mañana en que la integración de servicios entre Salud Pública y el IPS será beneficiosa tanto para asegurados como para los que no lo son. Resaltó que los que no aporten a la previsional no podrán acceder a los medicamentos de dicho instituto, pero sí a cirugías y especialidades. “Es como un sistema de compensación”, agregó y resaltó que sobre todo se aplicaría hacia el interior del país.