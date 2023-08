Sugestiva presencia de clínica móvil de la Gobernación, a días de elecciones en Villa Elisa

El plotter distintivo de la administración anterior, que fue colorada, que tenían los cinco móviles usados como clínicas para los servicios de salud que ofrece la Gobernación de Central, ya fueron cambiados por el actual gobernador, Ricardo Estigarribia, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Ahora, cada clínica móvil ya lleva su nombre, como era de esperarse. Pero lo que llamó la atención de muchos es que el primer servicio fue realizado en el asentamiento Ángel David, de Villa Elisa, distrito de donde es oriundo el gobernador y donde su hermano Sergio Estigarribia es candidato a intendente. La elección municipal será el próximo 10 de septiembre.

De hecho, según las publicaciones hechas en las redes sociales, el servicio fue gestionado por el candidato Sergio bajo el lema “tu salud es mi prioridad”. La clínica móvil ofrece de manera gratuita a personas de escasos recursos, atención pediátrica, ginecológica, clínica médica, odontológica, entrega de medicamentos, entre otros.

“Tengo que empezar de mi casa”, dice Estigarribia

Consultamos al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, sobre la denuncia y el mismo negó categóricamente que esté utilizando los recursos de la institución para promocionar la candidatura de su hermano Sergio.

Dijo que ya tienen un calendario establecido para ofrecer los servicios médicos gratuitos a través de la clínica móvil y que obviamente, tenía que comenzar por su casa, la ciudad de Villa Elisa.

“Ayer, hoy y mañana (fue el servicio médico en Villa Elisa), y también se hará en otras ciudades como en San Antonio que serán dos días y en Ypané otros dos días. Tengo que comenzar de mi casa. Durante 6 o 7 años no recibí absolutamente nada de la Gobernación. Independientemente a eso (a la candidatura de su hermano), iba a empezar nomás luego por Villa Elisa. Casi US$ 1.000.000 le transfería a la Gobernación y ni una cuadra de empedrado me hizo”, sostuvo el gobernador.

Ricardo Estigarribia fue intendente de Villa Elisa en el periodo anterior y asegura que nunca recibió ayuda de la Gobernación de Central durante la administración colorada de los exgobernadores anteriores, Hugo Javier González Alegre, destituido en mayo de 2022 por corrupción, y de Gustavo Machuca, sucesor de González.

El administrador departamental insistió en que su equipo no tu tuvo acceso a una transición con la administración anterior liderada por el exgobernador Gustavo Machuca y dijo que esto dificulta hasta ahora incluso, la conformación de su gabinete.