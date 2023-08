Incan sin medicamentos, ecógrafo y con meses de espera para una tomografía, denuncian

El Instituto Nacional de Cáncer (Incan) está en una agónica situación, según la denuncia de los pacientes oncológicos, que no encuentran su medicación desde hace semanas, e incluso meses. Actualmente hacen falta 12 fármacos, algunos de elevado costo, lamentan los afectados.

Juana Moreno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), confirmó la crisis que sobrelleva el hospital que es referencia en atención del cáncer a nivel nacional. Indicó que en la lista de drogas con stock cero se encuentran algunos medicamentos que no están disponible incluso desde hace 6 meses.

“Anastrazol no hay hace dos meses, Letrozol hace falta desde hace dos semanas; Trastuzumab no hay hace una semana. Pembrolizumab y Leuprolide tampoco no hay. Cisplatino, hace como seis meses que no tenemos”, lamentó Moreno.

Otros fármacos que están en falta son Oxiliplatino, Capacitabina, Ácido Zoledrónico, Palbociclib, Enzalutamida, Filgastrim y Carboplatino.

“Hay empresas que tienen estos medicamentos, pero están esperando la orden de compra para entregar el producto. Hasta ahora solo dos órdenes se emitieron”, indicó Moreno.

Incan sigue sin ecógrafo, lamentan pacientes

Como si la falta de medicinas no fuera suficiente, en el Incan sigue sin funcionar el ecógrafo central. El último estudio realizado con el aparato médico fue el pasado 22 de junio.

“Ecógrafo no hay todavía; se está esperando el repuesto. No sé si el Ministerio de Salud va a liberar esos ecógrafos que se tenían que comprar; eso esperamos”, dijo la presidenta de la Apacfa.

En diciembre del 2022, se adjudicó la compra de cuatro nuevos ecógrafos para el Incan, pero el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) no pagó el importe establecido como adelanto para que la empresa adjudicada haga entrega de las máquinas. Recién el pasado 14 de agosto, la cartera sanitaria avisó que había desembolsado el dinero.

Pacientes esperan hasta 3 meses para realizarse tomografía

Los pacientes del Incan reclamaron también el excesivo tiempo de espera para realizarse estudios de tomografía. Denuncian que deben esperar varios meses, pese a que en muchos casos requieren del estudio para avanzar con sus tratamientos.

Moreno confirmó la situación, indicando que el promedio de espera es de unos tres meses. “Si bien nosotros tenemos tomógrafo funcional en este momento, ya no hay turno. Se está agendando a la gente recién para noviembre. Hay muchos que no puede esperar”, lamentó.

La presidenta de la Apacfa recordó que el tomógrafo central del hospital estuvo fuera de servicio por unos dos meses, lo que provocó el excesivo retraso en las atenciones.

ABC intentó conversar con el doctor Raúl Doria, director general del Incan, pero no respondió a las llamadas ni mensajes.

En declaraciones a la prensa realizadas esta misma semana, tras una reunión con el presidente de la República Santiago Peña, el médico aseguró que están en falta seis medicamentos oncológicos.

En ese momento, Doria había dicho que dos de los fármacos en falta están con desabastecimiento por un déficit regional y otras cuatro “por nuestra culpa”.