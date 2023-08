Intendente de Areguá planea declarar “emergencia distrital” para obtener “ayuda” por supuesta pérdida de la producción

En la Municipalidad de Areguá administrada por el intendente Humberto Denis Torres Fleitas (ANR cartista), se llevó a cabo ayer una “mesa de trabajo” con los productores de frutilla, con el supuesto fin de buscar “soluciones urgentes” ante la presunta pérdida que generó la producción de la fruta este año. No todos los productores fueron invitados, denuncian.

De acuerdo a los datos obtenidos, los productores de las comunidades de Estanzuela y Cocue Guasu, están preocupados por la escasez de la fruta ante la fracasada cosecha. Entonces, el plan del jefe comunal Torres Fleitas, sería proponer a la Junta Municipal la declaración de “emergencia distrital” para obtener ayuda millonaria con fondos del Estado, “solamente para algunos frutilleros”, para que estos puedan prolongar el pago de sus deudas contraídas para la producción de este año, dijeron nuestras fuentes.

Nuestros informantes aseguraron que la Municipalidad de Areguá ni siquiera tiene un registro actualizado de los productores de frutilla de todo el distrito, así como tampoco saben con exactitud y certeza de cuánto es la verdadera inversión que las familias productoras realizan cada año, menos la ganancia obtenida mediante la venta de la fruta al natural y de sus derivados.

La Comuna tiene una asociación de frutilleros que, según datos, casi quedó sin miembros tras el retiro de muchos, porque no obtenían suficiente y eficaz ayuda de la intendencia desde la administración de Denis Torres que ejerce su segundo periodo.

Productor confirmó intención de declarar emergencia

Mariano Palma, productor de Estanzuela, confirmó el plan de declarar emergencia distrital. Dijo que tuvieron varios problemas en la producción de la fruta por culpa del clima y que el 80 % de cultivo se perdió.

Además, confirmó que varios productores se retiraron de la asociación municipal de frutilleros y que solo quedaron nucleados cuatro comités que equivalen a 60 miembros.

“La mayoría está teniendo problemas. Nosotros contabilizamos más o menos entre 300 y 400 productores. Ahora estamos pensando en hacer un censo porque la mayoría está con problemas. Estamos planteando hacer con la Municipalidad y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)”, dijo Palma.

Asimismo, expresó que el gasto principal del productor de Areguá es el alquiler del terreno donde cultiva. Afirmó que anualmente cada agricultor paga cómo mínimo G. 1.500.000. También señaló que tienen un sistema de riego adecuado.

“Estamos viendo cómo empezar otra vez, solucionar el problema ahora mismo es difícil. Este año ni con agua ni con insumos vamos a solucionar. Es planear cómo empezar el año que viene. Quieren ver cómo podemos alargar el plazo de pago de los créditos que tenemos de entre G. 5 y G. 20 millones. Cada productor cultiva entre 5.000 y 20.000 plantines, no tenemos un número fijo”, explicó el productor.

Contrariamente, otros productores cuyas identidades resguardamos por temor a represalias, aseguraron que actualmente hay buena producción.

“No fue cómo esperábamos, pero no es culpa nuestra la situación del clima. Además, no es para declarar emergencia. Todos necesitamos soluciones definitivas y que todos recibamos la misma ayuda, muchos no fuimos invitados a la reunión. Es una vergüenza como algunos productores siguen prestándose a los intereses del intendente”, dijeron otros productores.

Ingeniero aseguró que productores “no cuidaron” su plantación

Por su parte, el director de la agencia local de asistencia del MAG con sede en Areguá, Julio César Gallardo, quien también participó de la reunión manifestó que la primera gestión de la Municipalidad de Areguá es poner a conocimiento del Ministerio de Agricultura la cantidad de productores afectados, para que luego, reciban la ayuda que promete el intendente de Areguá.

“Por un lado está bien que se tenga un aval de que hubo gente que tuvo pérdida, pero, por el otro, es un tema muy delicado. ¿Por qué tuvieron pérdida?, porque el clima no ayudó, no florecieron las frutillas y también, no cuidaron bien, porque sí hay gente que cuidó bien y sacan buena producción”, aseguró el ingeniero Gallardo.

Finalmente, agregó que, el intendente de Areguá Denis Torres “tiene buenos contactos con la gente del Gobierno”, para conseguir todos los insumos que deseen.

“Este año todos los insumos lo consiguieron los propios productores con los técnicos locales que somos nosotros, porque el intendente no nos hacía caso a nosotros. Él tenía luego su ingeniero y se manejaba con él. No es tan sencillo el tema y nosotros como Ministerio solo fuimos invitados a la reunión”, remató.

Intentamos hablar con el intendente Denis Torres pero no contestó la llamada a su aparato celular.