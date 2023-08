Docentes anuncian que no habrá clases este lunes, tras fracasar acuerdo con el Gobierno

Gremios docentes se retiraron de la mesa de negociación con el Ministerio de Educación y Ciencias este sábado, anunciando que el lunes no habrá clases, tras el fracaso de las conversaciones con el Gobierno en la solicitud de ampliación presupuestaria para el reajuste del salario docente.

Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), dijo que no tuvieron ninguna respuesta favorable de parte del MEC y aseguró que a pesar de que la reunión tenía que ser tripartita, los representantes del Ministerio de Hacienda no se presentaron, por lo que la conversación fue solo con los representantes de Educación.

Piris remarcó además que de las prioridades que tenían, el salario básico profesional y el escalafón docente, que representa al rededor de USD 97 millones, el gobierno solamente propuso contar con USD 2 millones.

El ministro Luis Ramírez dijo, sin embargo, que el presidente Santiago Peña tiene un compromiso con la educación paraguaya. “Yo no sé si va a haber o no va haber clases. Yo lo que espero es que todos podamos entender el momento histórico en el que estamos. Estamos a cinco seis días de haber asumido. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para cumplir con todo. Yo no sé si va a haber o no clases”, aseguró.

El lunes inicia la movilización docente

Silvio Piris fue tajante al señalar que la respuesta recibida demuestra el nivel de lo que interesa al gobierno de Santiago Peña. “Nosotros hablamos de USD 97 millones que son deudas históricas y ellos nos ofrecen cumplir USD 2 millones. Hablamos al salir con los compañeros de la OTEP, la UNE y los demás y desde el lunes se inicia la movilización docentes y estamos abiertos al diálogo”, dijo Piris

“Si por ahí lunes al medio día hay alguna reunión y podemos levantar lo del martes, espectacular. Nosotros nos ratificamos firmes en que esto es innegociable con relación al ajuste del salario básico y también el pago total del escalafón docente, y ver también otros beneficios históricos que nos están adeudando”, aseguró.

“El lunes lastimosamente se van a perder como mínimo dos días de clase y si esto no se soluciona, en el transcurso del año, siete a ocho días de clases, porque esto sigue el proceso. Lo que nosotros queríamos era replicar lo del año pasado, con el gobierno anterior, en el sentido de firmar un acuerdo y no perder clases un solo día del año. Lastimosamente creo que esto no va a suceder” lamentó.

“Vamos a hablar durante el transcurso de la semana pero nosotros no podemos esperar hasta el jueves para que Hacienda nos diga lo mismo”, enfatizó.

NOTICIA EN DESARROLLO.