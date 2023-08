Docentes posponen protestas para seguir negociando reajustes salariales con gobierno de Santiago Peña

Una reunión se realizó ayer, entre líderes del Comando de Unidad Sindical, que formaron los gremios docentes, y el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, respecto al presupuesto 2024 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Luego de más de dos horas, se decidió llevar el encuentro, realizado en sede del ministerio, a un cuarto intermedio, y volver a reunirse este sábado, en un horario a definir.

Los maestros demandan que se destinen, en el presupuesto 2024 del MEC, alrededor de US$ 100 millones a reajustes salariales según categorías y escalafón docente. Según los dirigentes de los gremios UNE SN, FEP y Otep - A, el ministro de Educación prometió elevar el pedido hecho al Ministerio de Hacienda, que desde ayer a la tarde pasó a integrar el Ministerio de Economía, cartera que sigue liderada por quien era ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos.

La reunión del sábado ya será una tripartita, entre representantes del MEC, el Ministerio de Economía y los docentes.

Sobre las movilizaciones anunciadas para el viernes y el lunes, el dirigente Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), expresó: “Queremos anunciar que el día viernes las clases se normalizan, pero lo del lunes queda pendiente, de acuerdo a lo del sábado. En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo del viernes se trasladaría al martes”.

Piris añadió que la idea es llegar a un acuerdo “a más tardar el día jueves, que es la fecha tope, y se pueda entregar al parlamento nacional el proyecto de presupuesto con las reivindicaciones solicitadas”. El Gobierno tiene hasta el 1 de setiembre para entregar el presupuesto 2024 del MEC al Congreso para su análisis en la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Lo que demandan los docentes a Santiago peña

La primera demanda de los docentes es que a todos los directores de escuelas, supervisores y todos los que no llegaron al salario básico profesional, se les reajuste el salario en 16% para el 2024. Además, para los maestros de grado se pide nuevamente un aumento del 8,8% por inflación acumulada.

Así también reclaman un aumento del 4,3% por inflación acumulada para catedráticos (maestros del 3er. ciclo de la educación básica y de la educación media). Para estos últimos, que son la categoría ZZ 5, se plantea un aumento del 16%, porque tampoco llegaron a completar el reajuste este año.

A todo lo citado, se suma el escalafón docente, beneficio que desde 2020 deberían cobrar alrededor de 35.000 maestros. Según los sindicalistas, se necesitan unos US$ 35 millones solamente para cubrir esta demanda.

“Otro tema muy importante, el pago del subsidio familiar, de elevar de G. 80.000 a G. 150.000, más rubros para las escuelas y colegios que hoy tienen encargados de despacho y gasto de representación”, agregó Piris ayer.

Santiago Peña había firmado el acuerdo con docentes

El 29 de agosto de 2016, durante el gobierno de Horacio Cartes, siendo ministro de Hacienda, el actual presidente Santiago Peña firmó un acuerdo con los gremios docentes, “para la instalación de la carrera docente y del salario básico profesional establecido en la Ley 1.725/01″.

En 2017, el gobierno de Cartes firmó otro acuerdo, prometiendo un aumento salarial del 16% anual hasta llegar a un salario básico profesional de G. 3.500.000.En ese momento era ministra de Hacienda, Lea Giménez, actual secretaria general del gobierno de Santiago Peña y jefa de gabinete civil de la Presidencia. Este es el otro acuerdo que los docentes reclaman ahora que se cumpla.

“Públicamente le pido a Santiago Peña que cumpla con el acuerdo y que honre lo que él firmó, porque sería una decepción total que cuando el asuma, no cumpla con el sector docente y el sector de la educación”, intimó ayer Silvio Piris.

Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica (Otep-A), dijo que la profesión docente no puede estar ligada a que se manifiesten o no, afirmando que el “Estado paraguayo debe reconocer, no solo por la normativa, sino también por el discurso que sus políticos enuncian en tiempo electoral, que pondrán a la educación en primer lugar, la calidad educativa, la infraestructura, el equipamiento, pero cuando van a los números, eso no existe”.