Hidrovía: decisión unilateral es irregular, dice diputado

El legislador por el departamento de Misiones manifestó que esta situación afecta sobremanera y principalmente a la producción de nuestro país, porque genera sobrecosto. De no encontrarse una solución inmediata, los perjuicios seguirán creciendo y afectando a la economía en el sector productivo.

“Se estima que con este sistema de peaje, en un año, unos US$ 50 millones ingresarían de forma irregular a las arcas del Gobierno argentino. Está permitido el cobro de peaje siempre y cuando haya una prestación o contraprestación de servicio, pero en este caso no existe ninguna contraprestación porque no hay ninguna inversión del Gobierno argentino en esas aguas para poder decir que mediante ciertas inversiones se mejoró la navegabilidad. O sea, están cobrando una prestación por un servicio que no se brinda”, expresó Valdez.

Falta de desembolso de Yacyretá

La falta de transferencia de recursos financieros del Gobierno argentino a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) afecta la economía de nuestro país; es sabido que la deuda que tiene el Gobierno argentino con el Paraguay es de aproximadamente US$ 90 millones.

“Si nuestro país no recibe esos recursos, nuestra economía se verá muy afectada, así como las inversiones que se puedan dar en las diferentes áreas. Espero que se solucione en el menor tiempo posible”, agregó.

En los departamentos Misiones, Itapúa, Ñeembucú y Caazapá existen convenios firmados con Yacyretá para el desarrollo de proyectos sociales, productivos, salud, educación, y para que sea posible eso, es necesario que el Gobierno argentino cumpla con sus deudas, finalizó.

