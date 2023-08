Ministra de la Mujer pide mejor integración con Fiscalía y Policía para prevenir feminicidios

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, habló de la necesidad de una “integración” entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer en casos de denuncias de violencia familiar o de género para prevenir crímenes como el hecho de feminicidio registrado el pasado domingo en Lambaré, donde un hombre asesinó a su expareja atropellándola repetidas veces con un automóvil.

El caso del asesinato de Katia Brítez, presuntamente a manos de su expareja Osvaldo Zaracho, expuso las fallas en el sistema del Estado para la protección de víctimas de violencia familiar, al constatarse que Zaracho circulaba libre a pesar de estar bajo arresto domiciliario por agresiones a su expareja y que violó la orden de alejamiento que tenía, lo que fue denunciado por Brítez y su familia ante la Policía Nacional.

La ministra Figueredo señaló que actualmente no hay una integración -que considera necesaria- entre la Fiscalía, la Policía y su ministerio que permitiría una mejor reacción en casos de violencia contra mujeres.

Según la ministra, eso se traduce en que una denuncia hecha ante la Policía o la Fiscalía, y no directamente al Ministerio de la Mujer, no es comunicada a esa entidad del Estado, lo que significa que el ministerio no puede accionar en la contención de la víctima y el seguimiento del caso.

“Si la usuaria no acude al 137 (la línea gratuita del Ministerio de la Mujer para denuncias de violencia), no nos enteramos porque la Fiscalía no informa y no podemos accionar en la contención, la atención y el asesoramiento”, lamentó. “Si seguimos trabajando como islas vamos a seguir teniendo estos casos”, subrayó.

“Necesitamos saber cuando existe un caso y (las víctimas) no acuden al Ministerio de la Mujer, para poder dar seguimiento y que esas denuncias tengan la debida circulación y no queden cajoneadas”, insistió.

Señaló como ejemplo el caso de Katia Brítez, cuyas denuncias se hicieron ante la Policía y no ante el Ministerio de la Mujer, afirmando que si la Policía o la Fiscalía hubieran informado al ministerio, este habría intervenido solicitando protección para la mujer al Ministerio del Interior u ofreciendo una casa de acogida en caso de peligro inminente.

Juzgados exclusivos para violencia familiar

La ministra Figueredo señaló también como un problema la “demora judicial” que afecta a muchas denuncias de violencia contra la mujer cuando caen en juzgados de paz saturados.

Señaló que, en un intento de remediar esa situación, la Corte Suprema de Justicia está trabajando en un proyecto de ley que contempla la creación de juzgados especializados en violencia familiar o de género, que tratarían exclusivamente esos tipos de casos.