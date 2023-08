AFS Paraguay celebra 60 años con variada agenda de actividades

AFS Programas Interculturales Paraguay, “es una organización internacional pionera en educación intercultural, de base voluntaria, no gubernamental y sin fines de lucro, que apuesta a un movimiento global para desarrollar ciudadanos globales comprometidos en generar un mundo mejor, más justo y pacífico entre culturas”, detallaron desde la organización.

El lanzamiento oficial de la agenda por los 60 años de AFS se realizó esta mañana, en la sede de la organización, en Asunción. De la actividad participaron, Leticia Martínez Insfrán, presidenta de la junta directiva de AFS Paraguay, María Victoria Sosa Zárate, directora de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), José Daniel Nasta, ex participante, y Francisco Cazal, ex presidente de AFS Internacional y ex participante, entre otros invitados.

Durante el lanzamiento se hizo énfasis en los logros de AFS Paraguay, que hace 60 años viene aportando a la educación y aprendizaje intercultural de los jóvenes. Detallaron que unos 3.700 paraguayos ya participaron de sus programas de intercambio y más de 4.500 extranjeros fueron hospedados por familias ubicadas en más de 25 comunidades paraguayas.

En el marco de los festejos por los 60 años, el jueves 28 de setiembre, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) ofrecerá un Concierto de Temporada, de entrada libre y gratuita. Será a las 20:00, en el Teatro Municipal de Asunción.

AFS Paraguay en sus 60 años: cena de gala y actividades de impacto social

Luego, el 3 de noviembre, desde las 20:00, en el club Centenario, habrá una cena de gala, abierta a los paraguayos participantes de los programas de AFS, a los representantes, a los voluntarios, las familias anfitrionas, staff e invitados especiales, nacionales e internacionales. Este evento tendrá el objetivo benéfico de otorgar becas a futuros participantes de intercambio escolar.

La cena de gala incluirá presentaciones culturales y las adhesiones estarán a la venta en la Red UTS desde el 4 de setiembre.

Finalmente, el 5 de diciembre, día internacional del voluntario, las bases voluntarias de AFS realizarán actividades de impacto social a nivel local. Será en distintos departamentos del país, como Central, Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú.