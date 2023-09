Denuncian supuesta negligencia médica

El hecho ocurrió en el Hospital Regional de Pilar, cuando la semana pasada Alicia López de 20 años de edad, oriunda de la ciudad de Cerrito, llegó hasta el citado nosocomio para dar a luz.

La mujer relató que tuvo a su hija en cesárea en forma prematura y que posteriormente la beba fue introducida en una incubadora para una mejor atención, pero que, sin embargo, la recién nacida sufrió quemaduras en su pie.

Alicia López relató que una de las enfermeras le explicó que no encontraron la vena de la beba y que el antibiótico fue bajo la piel, lo que ocasionó una necrosis, señaló la madre.

Médicos nunca avisaron lo ocurrido, según la madre

“El día jueves tuve a mi bebé en el Hospital Regional de Pilar y ella nació prematura con 35 semanas y 5 días, lo tuve por cirugía por qué fue de carácter urgente, ya que su latido era arriba de 160, llegó a alcanzar 170 por lo que decidí que me realicen nomás ya la cirugía todo bien hasta ahí”, comentó.

“Mi bebe es ingresado en Neonatología por lo que requería de oxígeno y que le aplicaran un antibiótico vía intravenosa, se la pusieron y le quemaron su piecito con el antibiótico” explico.

Alicia López siguió relatando que los médicos y las enfermeras nunca le avisaron de lo ocurrido con su beba “Cosa que ellos no me avisaron a mí ni a su papá, yo no pude verle a mi bebé hasta el lunes 04 de septiembre, no me dejaron entrar junto a ella porque estaba con suero y antibióticos también por lo que solamente su papá le llevaba la leche que me extraía” explico.

Beba estaba en incubadora

Añadió que tampoco ahí le comentaron lo “Yo entro el lunes ansiosa para conocerla por primera vez a mi beba, ya que cuando me sacaron yo no la vi, bueno ella estaba en la incubadora, yo solamente podía meter mi mano para darle la leche por jeringa ya que le pusieron sonda para poder alimentarla” refirió.

“El martes creo que fue que me entregan en mi brazo, a lo que yo a la tarde me doy cuenta lo de su piecito, pregunto que paso y me dicen que se le administró a mi bebe antibióticos vía intravenosa y que no acertaron su venita y se fue el antibiótico debajo de su piel y que eso le produjo una necrosis y qe no era nada grave” lamentó.

Finalmente, comentó que recién ayer viernes le entregaron a su hija como para salir de alta, “Supuestamente hoy íbamos a salir de alta, pero le volvieron a colocar una vía en su brazo para administrarle otro antibiótico más y le cambiaron la pomadita que le estaban poniendo que es Acido Fusidico 2% y Platsul-A y ahora le mandan a poner Iruxol pomada con lo que se va cicatrizando la herida” señaló.

Jefa médica no tiene información respecto a la denuncia

La jefa médica del Hospital Regional de Pilar, Dra. Esperanza Vizcaíno, señaló que no tiene ninguna información al respecto, alegó que ella se encontraba de vacaciones la semana pasada y que recién el lunes 4 de septiembre se reincorporó a su lugar de trabajo. Dijo que tal vez el jefe del área de pediatría, doctor Raimundo Rodas podía dar detalles de lo ocurrido.

Sin embargo, desde la sala de pediatría una de las enfermeras informó que el doctor Raimundo Rodas no se encontraba de guardia y que recién regresaría mañana domingo.