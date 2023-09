IPS no tiene ni suero y gastos diarios son de hasta G. 4 millones, denuncian pacientes

Familiares de pacientes internados en terapia intensiva del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron hoy que deben comprar una cantidad importante de insumos básicos y medicamentos que el seguro social no dispone.

Los afectados afirmaron a ABC TV, que deben adquirir desde adrenalina hasta antibióticos, además de insumos básicos como suero para ser atendidos en el Hospital Central.

En promedio, el gasto diario es de G. 100 mil. No obstante, otros realizan millonarios gastos de bolsillo que incluso supera los G. 4 millones.

“Un insumo básico como adrenalina, no hay. Lactato de ringer (suero), no hay, gluconato de potasio, cloruro de potasio no hay. Todo hay que comprar. Es bastante difícil. Nosotros no tendríamos que estar acá (en el albergue) como indigentes. Mientras sigamos sumisos y nos callemos, esto no va parar”, lamentó la señora Martina Rojas.

La asegurada relató que debió gastar unos G. 4 millones en un solo día.

Asegurados recurren al “mercado negro” para abaratar costos

César Torres, familiar de un paciente hospitalizado relató por su parte que a diario debe comprar 18 ampollas de Ampicilina. Precisó que debe recurrir al “mercado negro” ya que de ese modo adquiere cada ampolla por G. 10 mil. El costo de la droga en una farmacia de plaza es de G. 40 mil.

“Compré leukoplast (esparadrapo), tiras para medir azúcar, por ejemplo. La atención en terapia intensiva no está mal, el problema es la falta de medicamentos”, lamentó don César. Pidió que los políticos que son parte de la institución dejen de robar.

Otras asegurados reclamaron que deben comprar todos los elementos quirúrgicos para una cirugía.