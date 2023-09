Intendente de Ñemby querella a concejal que denunció supuestas irregularidades

Una guerra si treguas se inició entre el intendente municipal de la ciudad de Ñemby, licenciado Tomás Olmedo (ANR) y el concejal colorado, abogado Marcelo Martínez, el jefe comunal presentó una querella autónoma contra el edil.

La acción presentada por el intendente contra el concejal obedece a la serie de denuncias realizadas por Martínez contra la administración municipal, e incluso un pedido de intervención a la cámara de diputados, que finalmente fue rechazada.

“Recibí una notificación sobre una querella de parte del intendente, y evidentemente sigue el operativo amordazamiento, queriéndome acallar, y es por el único delito de buscar la transparencia en la administración municipal, y esta es la respuesta que recibimos de parte del intendente”, expresó Martínez.

Dijo que ninguna acción judicial le hará callar y que seguirá denunciando las supuestas irregularidades dentro de la administración, y que su rol de contralor de los bienes públicos no será censurada por una querella.

“Este señor ( por el intendente) no conforme con atacar a los funcionarios y personas que buscan la transparencia ahora recurre a una querella para me calle, pero no lo voy hacer, seguiré denunciando las cosas que están mal, y es más hasta retuvo mis dietas en represalia”, denunció el edil.

Agregó que pese a que la Cámara de Diputados rechazó el pedido de intervención, el jefe comunal debe de aclarar a la ciudadanía sobre las transferencias realizadas a las comisiones vecinales y las columnas pagadas y que no fueron instaladas en el Cerro Ñemby.

La Contraloría Ciudadana presentó una denuncia penal ante la fiscalía de delitos económicos contra el jefe comunal, y exige una investigación de todos los supuestos hechos irregulares denunciados por la junta municipal.

Varios hechos se atribuyen al edil

Una de las abogadas querellantes, Norma Thomen, reconoció que se inició una acción autónoma contra el concejal, Marcelo Martínez, a quien atribuyen varios supuestos delitos contra el jefe comunal, Tomás Olmedo.

“En representación del licenciado Tomás Olmedo, hemos iniciado una querella autónoma en contra del concejal, Marcelo Martínez, por varios hechos punibles cometidos por este señor en contra de nuestro representado, en forma constante, pública y sistemática, tanto contra el intendente, su familia y bienes”, expresó la abogada.

La representante legal del jefe comunal ñembyense citó los cargos atribuidos al edil para la presentación de la referida acción son; calumnia, difamación, injuria, daño, amenaza, privación de libertad, coacción y otros.

Dijo que que el jefe comunal, como figura pública, no está ajeno a recibir críticas, ser cuestionado o incluso reprochado, y con mayor razón de parte de los concejales, que son contralores, pero las denuncias fueron realizadas en reiteradas ocasiones y confirmando sin que un órgano jurisdiccional se haya pronunciado.

“Realizó declaraciones ante los medios, sin la utilización de supuestos hechos; sino que confirmando, y reiterando por todas las redes, y promoviendo el accionar de personas en los mismos términos, confirmando hechos, sin que un órgano jurisdiccional se haya pronunciado confirmando los hechos imputados, es un delito”, explicó la profesional.

También acusó a Martínez de quemar basura y cubiertas frente a la casa del intendente, en donde se encontraba la familia, incluso menores, y sin la posibilidad de salir y atemorizados por la medida de protesta, refirió la abogada.

En este punto el legislador comunal alega que el titular comunal estaría ocupando una calle, y exigió que se abra la arteria.

En cuanto a las dietas indicó que hubo retrasos por la falta de recaudación, pero que se cumplió con todos.