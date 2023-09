Papá Noel vuelve y busca a cinco “duendes” para ayudarlo a repartir juguetes en Navidad

Este 2023, se cumplen 10 años de una labor muy especial que realiza Eduardo Sánchez, el hombre detrás de la barba de Papá Noel, que hace una década, reparte alegría a grandes y chicos, visitando los grandes hospitales y alejadas comunidades del interior para llevar juguetes y golosinas.

Eduardo cuenta que ya desde el año pasado y para darle aún más color a su papel, viaja en avión o en helicóptero, bajando en estas comunidades para sorprender a los niños que lo reciben felices.

Este año, decidió darle más color a sus espectaculares apariciones, y busca a cinco “duendes” que lo ayuden en su tarea. Para ello está buscando a personas de talla baja para ayudante, ofreciendo un buen pago y con el único requisito de no tener fobia a las alturas.

“El año pasado yo estuve en helicóptero en Clínicas y el en Hospital Pediátrico, y este año nuevamente vamos a hacer, para volar nuevamente a los hospitales, llegar con más juguetes, y por supuesto, que los “elfos también bajen para que vea la gente y se pueda vivir un momento único”, dijo a ABC.

Llevan regalos desde antes de navidad

Eduardo cuenta que empiezan los viajes a partir del 15 de diciembre, para poder cumplir con la mayor cantidad de comunidades, que esperan ansiosos la llegada de “Santa”.

Este año están nuevamente confirmados los hospitales de Clínicas, Pediátrico de Acosta Ñu y el Hospital Nacional. Además, viajarán al Chaco y al departamento de Misiones. “Mucha gente me escribe de todo el país, me envían notas. A mi me duele no poder cumplir con todos, pero hacemos todo lo posible”, aseguró.

Sánchez cuenta que reciben donaciones, ya sea de particulares como de empresas, para poder llevar la alegría a la mayoría de niños posible. “Últimamente demasiado difícil es la situación en nuestro país, entonces (queremos) darle también un poco de alegría”, remarcó.

Sánchez señaló que tienen otros destinos posibles en los que tienen muchas ganas de estar. “La idea es que los chicos reciban pues el regalo, el abrazo. A los duendes le vamos a poner todo su uniforme verde con su gorrita, como se ve en las películas”, concluyó.

Quien quiera ayudar puede llamar al 0985 325 768, o visitar la fan page del Centro de ayuda a los enfermos con cáncer.