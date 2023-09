Funcionarias de salud trasladadas, alegan persecución política en la IX Región Sanitaria

Las afectadas, quienes pidieron se mantenga en reserva sus nombres, denunciaron que son funcionarios nombrados con antigüedad de 18 y 20 años. “Ayer fuimos convocados en el departamento de Recursos Humanos, donde nos entregaron la notificación en la que consta el traslado al Hospital Regional de Paraguarí, sin tener siquiera conversaciones con la Directora Villalba”.

Esta movida que está realizando la directora, según indicaron, obedecería a que son de “Fuerza Republicana y ahora nos quiere remover de nuestros cargos y no sabemos porque razón, o es una persecución política o está mal asesorada”, se quejó una de las afectadas.

Refirió que según la ley N°1626/2000, de la Función Pública, en su artículo N°38, establece que el traslado del funcionario, de un municipio a otro, deberá hacerse por mutuo acuerdo entre el funcionario y el organismo o entidad respectivo. Las ahora afectados dicen que tienen evaluación excelente y que no se justifica que tengan que ser trasladadas al Hospital Regional. Ella no cumplió esta disposición, no conversó con las afectadas, directamente dictó el traslado, se quejó la denunciante.

Para mejorar servicio en el Hospital

Por su parte, la Directora de la Novena Región, Dra. Villalba manifestó que de ninguna manera es una persecución política, lo que está haciendo es la reingeniería del personal de blanco porque existe necesidad de mejorar el servicio en el Hospital Regional de Paraguarí: Las funcionarias fueron notificadas que deben ir a cumplir funciones a cuatro cuadras de la IX Región. Se necesita de sus servicios y en la Novena Región Sanitaria no se ve resultado de ellas.

Manifestó que desde hoy ya tendrían que haber ido a cumplir funciones en el Hospital de Paraguarí, ahora va consultar con el director de dicho centro asistencial, Dr. Luis Id, si ya fueron o no y luego se va analizar que acciones se va asumir con respecto a dichas funcionarias.