Doctora “Barbie” habla sobre el procedimiento de relleno de pene

La doctora Ester Oliveira, más conocida como “doctora Barbie”, explicó en contacto con ABC Color que en realidad ella todavía no está realizando el el procedimiento llamado relleno de pene en Paraguay. Dijo que todavía se encuentra seleccionando profesionales urólogos que la respalden. Argumentó que solo posteó el video hablando de la técnica en su cuenta de Instagram para aclarar las dudas de los pacientes.

Señaló que se trata de un procedimiento no quirúrgico, en el que se utiliza ácido hialurónico para rellenar el miembro.

Al ser consultada sobre eventuales riesgos, dijo que “todo procedimiento tiene riesgos, aunque sean mínimos, existen”.

Dice que no tiene denuncia formal

Al consultársele cómo se siente promocionando nuevos procedimientos después de la denuncia que tuvo por una supuesta mala praxis, y toda la polémica relacionada al uso de metacrilato, se limitó a responder que ella no tiene ninguna denuncia formal.

Detalló que ella viaja por el mundo haciendo cursos y congresos, por tanto, siempre postea las novedades tanto para pacientes como para profesionales de la medicina estética.

“En mi post grado hice un video haciendo el procedimiento y llamó mucho la atención del público, por eso yo subí las historias para aclarar unas dudas básicas”, dijo.

Doctora Oliveira asegura que trabajará con un urólogo

Aseguró que jamás realizaría el procedimiento de relleno de pene sin ayuda de un profesional, y sostuvo que contratará a un urólogo para hacer la intervención, pero más adelante, ya que ahora se encuentra preparando las documentaciones.

“Voy seleccionar personas con experiencia y ética para trabajar como trabajamos, siempre para mejorar la autoestima de los pacientes”, indicó.

Finalizó diciendo que para ella el tema del tamaño del miembro masculino es un tema importante. “Veo que muchos hombres sufren por ese tema y no saben que pueden solucionarlo sin cirugía y sin dolor. Me encantan los procedimientos no quirúrgico que dan un resultados fantásticos”, expresó.