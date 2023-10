Más de 300 niños se quedaron sin la única comida del día en una escuela de Lambaré

La Gobernación del Departamento Central informó que ya no tiene fondos para la provisión del almuerzo escolar debido a la falta de gestión de la anterior administración. Desde el jueves, escuelas del departamento ya no reciben la comida.

La Escuela Básica “Ava Mba’e” de Lambaré es una de las instituciones afectadas. La directora Karina Fernández contó que tienen más de 500 alumnos, pero solo recibían comida para los 336 que van desde el preescolar hasta el sexto grado.

Desde la semana pasada, ya ni siquiera ellos reciben el plato de comida que durante todo el año escolar estaban acostumbrados a consumir. “Desde el primer día de clases recibimos, generalmente, hasta el último día, pero nos avisaron que solo llegaba hasta el jueves pasado”, lamentó.

Se quedaron sin la única comida del día y buscarán asistencia social

La directora relató que los chicos provienen de familias muy humildes, la mayoría de ellas recicladoras, y no tienen recursos para conseguir alimentos adecuados para sus hijos.

“Esta es la única comida que reciben en el día. Si no tienen almuerzo escolar, tenemos que contactarnos con lugares donde dan almuerzo, porque el tercer ciclo sale a las 12:45 y si no van con un plato de comida en la panza, no tienen el almuerzo del día. Es una tristeza muy grande porque los niños estaban acostumbrados a recibir su comida calentita a hora”, lamentó para ABC TV.

La licenciada Fernández señaló que los alumnos recibían el menú diario siempre acompañado de ensaladas y frutas, que generalmente en la casa no consumen debido a la escasez de recursos de sus familias.

“Aunque llueva, haya raudal o tengamos frío extremo, igual vienen, igual engripados... aunque sea en la hora de almuerzo sin falta están en el comedor”, contó sobre lo valiosa que es la alimentación que reciben en esta escuela.

Finalmente, señaló que esperan recibir el almuerzo desde el año que viene e incluso tal vez poder ampliar la cobertura para que también los adolescentes sean beneficiados, puesto que también pasan hambre o se alimentan de manera inadecuada por la pobreza que rodea a la zona.