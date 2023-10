Precio bajo del ganado y disminución de la faena en frigoríficos de exportación

El precio del ganado se mantiene en niveles menores a los esperados por los productores. Entre US$ 2.70 y US$ 3,10 por kilogramo al gancho es lo que se está pagando en las industrias, según las categorías de los animales como de la firma, explicaron.

Según el informe de la Comisión de Carne, de la Asociación Rural del Paraguay, del 4 de este mes, el precio del novillo UE como el novillo Chile, así como también el novillo OM/ Chile se cotizan en US$ 3,10 por kilogramo, mientras que en consultas telefónicas a referentes del sector indicaron en off que se está pagando US$ 2,70 por kilogramo y otros indicaron US$ 2,90 por kilogramo.

El informe de la ARP señala que en la Argentina, el precio del novillo está en US$ 4,67 por kilogramo, mientras que en el Brasil US$ 2,93 por kilogramo y en Uruguay en US$ 2,95 por kilogramo al gancho.

Llama la atención que en Australia el precio del novillo está más bajo que en Paraguay, solo US$ 2,47 por kilogramo al gancho.

Refentes del sector indican que no es que los frigoríficos no quieren recibir ganado, sino que los productores no entregan en espera de que se recupere el precio.

Entre las causas de la situación se menciona que China tuvo una caída de demanda de la carne bovina que generó una depresión de precios a nivel internacional y, en consecuencia, los competidores de Paraguay empezaron a buscar destinos alternativos. Uno de esos mercados es el de Chile, donde Brasil, luego de años, desplazó a nuestro país del primer puesto como proveedor de carne bovina, ofreciendo precios más baratos. Paraguay también tiene ahora la competencia de Australia en el segundo mercado más importante que es Taiwán.