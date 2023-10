Hospital Psiquiátrico: paciente denuncia a dos enfermeros por supuesto abuso sexual

María (nombre ficticio) es una usuaria regular del Hospital Psiquiátrico de Paraguay. Diagnosticada con esquizofrenia encefálica, acude hasta el establecimiento de salud mental, muchas veces para internarse y otras solo para retirar los medicamentos que debe consumir por su enfermedad.

Durante su última estadía en el hospital dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), le tocó vivir lo impensable; fue violentada y abusada sexualmente. La joven individualiza como autores a dos supuestos enfermeros.

Acompañada de su hermana y su madre, María llegó desde la ciudad de Alberdi para realizar su denuncia, que presentó ayer ante la Fiscalía Barrial N° 9. Antes, pasó por ABC y, en guaraní, relató lo que le tocó vivir en el Hospital Psiquiátrico.

El establecimiento de salud mental es actualmente investigado por macabras denuncias de maltrato, tortura y abuso sexual. La acusación que hace María se suma a otras, que desde hace días se están dando a conocer.

“Abusaron de mí en el baño, me encerraron allí. Me dijo que me iba a dar cigarrillos si no decía nada. Se puso guantes que después tiró. Dos veces me paso”, contó la joven quien conoce con exactitud el nombre de ambas personas.

La paciente mencionó que la primera agresión que le tocó vivir fue sumamente violenta, ocasionando incluso que actualmente su periodo menstrual sea intenso, es decir, una menorragia.

“Todo fue muy violento. Ambos abusaron de mí en el baño, pero en ocasiones diferentes. Los dos tenían sus portanombres”, recordó y aseguró que los acusados utilizaron condón.

La joven recuerda que se asustó, pero reconoce que al principió no se resistió a la agresión. No obstante, afirma que en la primera ocasión, en cierto momento corrió, y que el enfermero la alcanzó y la agarró del cuello.

“Me ahorcó, me apretó hasta sofocarme. Me tiró y me arrastró por el piso; me dejó con toda la espalda lastimada, raspada. Después me metió en sala de seguridad y me desmayé, no aguanté más, me jugaron mucho”, relató.

Según cuenta la paciente, este hecho ocurrió por la mañana y aparentemente nadie se percató o, en todo caso, que nadie quiso ayudarla.

Abuso sexual habría ocurrido entre mayo y julio de este año

La hermana de la paciente cuenta que se enteró de lo ocurrido recién la semana pasada, luego de conocer a través de las noticias, las denuncias de presunta tortura y abuso sexual en el Hospital Psiquiátrico.

“Enterada de lo que estaba pasando, llamé a mi casa y pedí hablar con mi hermana. Le pregunté si le hicieron algo estando ahí. Al principio no quería decirme nada, tenía vergüenza, pero después me empezó a contar todo. Como somos de muy escasos recursos, hice un sacrificio para ir a buscarle, porque esto hay que denunciar. No se puede quedar así”, lamentó la mujer, quien afirmó que lloró desconsoladamente al enterarse por lo que su hermana menor había pasado.

La paciente estuvo internada en el hospital por un año, entre el 2021 y 2022, hasta octubre del año pasado. Posteriormente, volvió a internarse desde mayo a julio de este año. Fue durante estos meses que la joven afirma que fue violentada y abusada sexualmente.

“No puede quedar impune esto. Quiero que la gente se entere y que otros pacientes se animen a denunciar. A mí me dolió muchísimo enterarme, lloré tanto, no podía creer que le hayan hecho algo así a mi hermana”, dijo entre lágrimas.

La madre de la joven, quien acompañó a sus hijas desde Alberdi, mencionó por su parte que, lamentablemente, fue buscando recursos para mejorar la salud de su hija, que se encuentran ahora en esta terrible situación. Cuestionó la atención que reciben los pacientes, más aún al tratarse de personas con escasos recursos.

La familia de la paciente cuenta que tras enterarse de lo que ocurrió, acudieron a un centro de salud para que la joven sea sometida a pruebas de sangre, dando como resultado una infección en la vía urinaria.

Denuncia se presentó en Fiscalía Barrial 9

La familia acudió ayer hasta la Fiscalía General del Estado, sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, en el centro. No obstante, de allí fueron trasladadas hasta la Fiscalía Barrial N° 9, sobre la calle General Santos de Asunción.

En ese lugar, se les tomó la denuncia y la joven fue atendida por un médico. Su hermana acudió nuevamente esta mañana para seguir con los procedimientos de rigor.

En Hospital Psiquiátrico dicen desconocer a supuestos abusadores

Al ser consultados por ABC, en el Hospital Psiquiátrico afirmaron esta mañana desconocer a los supuestos enfermeros denunciados por abuso sexual. No obstante, explicaron que podría tratarse de personal contratado, que trabaja en el hospital por un corto periodo de tiempo.

Según indicaron, cuando un funcionario requiere de vacaciones, el lugar es ocupado por otro profesional de la salud, que es habitualmente contratado por un mes.

No obstante, esta tarde, la hermana de la paciente acudió al establecimiento de salud mental para el retiro de medicamentos y consultó en ventanilla y portería por los supuestos agresores. En ese lugar le confirmaron que ambos denunciados, trabajan en el hospital y son licenciados en enfermería.

Desde ayer, ABC intenta conversar con el doctor Aldo Castiglioni, pero el director del Hospital Psiquiátrico no se hace encontrar.