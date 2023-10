Hidrovía Paraguay-Paraná: Aguas calmas, mientras se prepara verificación de obras

“La delegación paraguaya de la Comsión de la Hidrovía Paraguay Paraná se prepara para la próxima reunión regional que se realizará en martes 17 de este octubre, en Montevideo, Uruguay, donde se tratará la conformación del l grupo técnico que realizará la verificación de las obras alegadas por Argentina, informó Juan Carlos Muñoz, directivo de la Administación Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), por parte del sector privado.

Muñoz señaló que el control de los trabajos de Argentina es algo que se pactó en la reunión del 27 de setiembre del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), en Buenos Aires. Con ese objetivo, se realizarán reuniones previas en la Cancillería Nacional.

Anunció además que la próxima reunión de la hidrovía está prevista para el 31 de octubre del corriente, nuevamente en Buenos Aires, posiblemente en la embajada de Brasil, que tiene la presidencia pro témpore de la comisión del acuerdo.

También confirmó que desde que se tuvo la promesa de Argentina de que no se tendrían nuevas interdicciones por el lapso de 60 días, a partir del 27 de setiembre, no se está teniendo ningún reporte de contratiempos que pudieran generarse en el contexto del reclamo del peaje de US$ 1,47 por toneladas de registro neto de las embarcaciones, desde el día 1 de enero de este año.