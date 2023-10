Brindan atención integral a las mujeres

La Duodécima Región Sanitaria, el Ministerio de la Mujer y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) realizaron una atención integral a las mujeres del departamento de Ñeembucú.

La actividad se realizó en la explanada de la Gobernación de Ñeembucú, en el marco del día mundial de cáncer de mama que se recordará el próximo 19 de octubre, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Del evento participó la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán y la ministra de la mujer, Cynthia Figueredo.

Ministra destacó visibilización del cáncer de mama

La doctora María Teresa Barán destacó la importancia de este tipo de actividades. “Lo más importante de esta actividad es que las mujeres tomen conciencia del autoexamen de mama y de la importancia de acceder a estos estudios y por sobre todo que el cáncer de mama puede ser controlado”, señaló.

La secretaria de estado puntualizó que al ser controlado, el cáncer de mama, desde salud pública, pueden mejorar la calidad de vida de las personas que padece de esta enfermedad.

“No es lo mismo hacer un diagnóstico de cáncer de mama que recién comienza en donde tenemos prácticamente en un 90% de tasa de control porque prevenir es evitar que aparezca el cáncer. En este caso lo que hacemos con esta campaña es hacer un diagnóstico temprano y precoz de esta enfermedad y haciendo un diagnóstico temprano tiene una tasa alta de curación, del 90%”, expresó.

Mujeres con derecho a días libres laborales para controles

Recordó que todas las mujeres tienen dos días hábiles por ley para realizarse los estudios del papanicolaou y el estudio de mamografía.

“El patrón no le puede negar este permiso, tiene la obligación de no descontarle de su salario ese día que no acudió para hacerse los estudios. Queremos que las mujeres sepan, se empoderen y que conozcan sus derechos para que puedan hacer sus estudios de alta complejidad” afirmó.



Recordó que en salud pública no cuentan con la cantidad suficiente de mastóloga o mastólogos para llenar las brechas.

Prevención es la mejor herramienta contra el cáncer de mama

La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, destacó la importancia de la detección temprana del cáncer mama. “Venimos a conversar para que las mujeres tomen conciencia sobre la prevención del cáncer de mama que acecha a las mujeres en especial y también a los hombres, pero en mayor proporciona a las mujeres”, expresó.

Cynthia Figueredo que la prevención es la mejor herramienta para luchar contra la enfermedad y que la detección temprana hace que esta enfermedad pueda ser tratada de manera eficiente.



Muchas personas aprovecharon los servicios ofrecidos en la fecha que consistió en ginecobstetricia, papanicolaou, colposcopia, clínica médica, mastología y servicios de ecografía en partes blandas y mamarias, entre otros tipos de servicios.