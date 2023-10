Gobernación de Central: docentes denuncian que no cobran salario desde julio

La Gobernación del departamento de Central tiene a su cargo 16 Centros Educativos Departamental Municipal distribuidos en los diferentes distritos. Todas las instituciones son con distintos énfasis, algunos en informática, construcciones civiles, entre otras.

Docentes, limpiadoras, guardias de seguridad y el personal administrativo de estos Centros denuncian que desde julio pasado la Gobernación del departamento Central no transfiere los fondos para el pago de salario que les corresponde.

Asimismo, los denunciantes aseguran que más de 200 personas son las afectadas y exigen una solución definitiva a la problemática que viene desde hace varios años.

Una de las afectadas, la directora del Centro Miguela Rodríguez de Luque, la profesora Ana Benveniste, dijo que hasta junio recibían el salario mensualmente, pero que desde julio ya no.

Hasta el 15 de agosto el gobernador de Central aún era Gustavo Machuca (ANR), pero luego ya asumió el nuevo gobernador, Ricardo Estigarribia (PLRA).

Según la docente, el actual administrador departamental exigió rendiciones de cuentas de los desembolsos anteriores para luego autorizar las transferencias.

Benveniste dijo al respecto que, cada mes, cada institución, necesariamente debe rendir cuentas del desembolso recibido y también debe presentar el listado de docentes y otros funcionarios que en ese mes cumplieron labores en el lugar.

También aseguró que sin estos requisitos, la Gobernación no realiza ninguna transferencia y afirmó que por lo menos la institución a su cargo, no está en falta.

“¿Cómo vamos a rendir si todavía no nos pagaron? Los docentes no cobran y de igual manera siguen impartiendo clases. El gobernador no conoce la naturaleza de los centros educativos y nos llama escuelas. Los 16 Centros son colegios técnicos”, expresó la directora.

Tiene la plata, pero exige rendiciones

El gobernador Ricardo Estigarribia confirmó la denuncia y dijo que se encuentra regularizando el sistema de pago a los docentes y otros funcionarios de los Centros Educativos.

Sostiene que las instituciones no tenían las rendiciones de cuentas “al día” y que siguen aguardando las documentaciones requeridas para autorizar las transferencias, que incluso podrían darse desde la próxima semana.

Aseguró que la Gobernación dispone del dinero para el pago de salarios, pero que “no seguirán utilizando el mismo sistema” que la administración anterior -de Machuca-, utilizaba.

Agregó que “todo estaba mal administrado” e incluso, que algunos Centros tienen apenas 55 alumnos, pero 20 funcionarios.