Presidente Hayes: indígenas bloquean ruta para exigir agua potable y asistencia del Estado

Desde ayer se realiza esta medida de fuerza, indicó la representante de la comunidad, Andrea Chávez. La mujer manifestó que tienen varias necesidades, pero la principal es el agua potable, dado que en la zona ya no tienen de dónde sacar el vital líquido debido a la sequía existente.

Agregó que esta situación afecta a unas 400 personas que viven en cinco comunidades.

Mencionó que no abrirán la ruta mientras no tengan el agua, porque ya han recibido numerosas promesas y no han cumplido.

Explicó también que hoy no se tiene presencia policial en el lugar del cierre de la ruta.

Entretanto, las personas que se encuentran aguardando el desbloqueo de la vía ya están molestas ante la situación, porque en algunos casos son casi 3 horas que están en el lugar sin poder circular.