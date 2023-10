Procuraduría avanza en acciones civiles para recuperar posesión de tierras del Ministerio de Defensa

Marco Aurelio González, procurador General de la República (PGR), indicó en comunicación con ABC que están en proceso de preparación de las acciones civiles correspondientes a la recuperación de la posesión de los terrenos incluidos en la finca 916 del Ministerio de Defensa en Remansito, que fueron parte del intento de despojo mediante un proyecto de ley de Basilio “Bachi” Núñez.

“Estamos preparando el terreno como para presentar una demanda de reivindicación, sin descartar otras acciones. La reivindicación es para recuperara la posesión sobre aquellas parcelas sobre las que existen ocupantes que están ahí ilegítimamente”, dijo el procurador.

González señaló que en teoría, el juicio debería ser rápido. “Hasta ahora lo que hizo (la justicia) fue librar oficios a los registros públicos, a Catastro y otras instituciones públicas, y también ha intimado a estas 17 personas a que se presenten al juzgado y ha tomado audiencia. Siete personas no se presentaron, al resto se le tomó audiencia. Una ha justificado y ha pedido una nueva fecha, que fue fijada para este viernes”, dijo.

Con esto, el procurador indicó que solo restaría que las instituciones respondan los oficios del juzgado. “Aquellos ocupantes que no fueron, perdieron su oportunidad de mostrar algún buen derecho y eso podría acarearle alguna consecuencia jurídica”, señaló.

Analizan denuncia penal contra posibles cómplices

El procurador señaló que quedaron en tres los ocupantes que devolvieron las llaves y ya efectivos de las Fuerzas Armadas vigilan esos predios. Señaló que se analiza que hacer con las construcciones, si demolerlas a costa de los ocupantes o utilizar los predios, lo que dependerá del Ministerio de Defensa.

González dijo que deben avanzar en la recuperación de la posesión para que se pueda avanzar en ese tipo de decisiones.

En cuanto a la acción penal, señaló que depende del Ministerio Público, para lo que la Procuraduría colaboró con toda la documentación con la que cuenta. Además, señaló que las más de 9 mil hectáreas, tiene más ocupantes, por lo que se analizará cada una de estas ocupaciones.

Con respecto a la complicidad de autoridades, no descartan la posibilidad de denuncia en caso de que encuentren la comisión de hechos punibles. Aseguró que no encontraron hasta ahora constancia de participación del Ministerio de Defensa, pero quizás de otras autoridades. Sobre Basilio “Bachi” Núñez, más allá de la presentación del proyecto, no encuentran otra participación, aseguró.

