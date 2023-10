Atención oncológica tercerizada en riesgo por deuda de unos US$ 6 millones

Cecilia Codas, directora del Instituto Codas Thompson, contó a ABC que existe una millonaria deuda que pone en peligro la atención tercerizada que brinda el centro de diagnóstico y de tratamientos radiantes de alta complejidad tecnológica. La falta de pago por parte del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS) se arrastra desde el 2019 y suma unos US$ 6 millones.

“Estamos teniendo muchos problemas con la parte oncológica. Nosotros no aguantamos más el atraso de pagos y ya no podemos seguir brindando el servicio. Estamos en una situación difícil, porque llaman a licitaciones y ya no aguantamos más poder presentarnos tampoco”, dijo Codas a ABC.

Sobre qué tipo de servicios tercerizados brindan, la directora del Instituto Codas Thompson puntualizó que ofrecen principalmente medicina nuclear, radioterapia y pet-scan.

“Estos servicios ofrecemos tanto para los pacientes del IPS como del Ministerio de Salud, el mayor volumen de pacientes es del IPS. La deuda asciende a unos US$ 6 millones”, sostuvo.

IPS arrastra millonaria deuda desde el 2019

Codas precisó que el mayor porcentaje de la deuda corresponde a la previsional que, además, arrastra sus deudas desde hace mucho más tiempo. Precisó que los montos se vienen acumulando desde el 2019.

“Del IPS no estamos cobrando nada. Desde el Ministerio de Salud se cobró un poquitito, pero comparado con el volumen de pacientes y el total de la deuda, prácticamente no nos ayuda en nada. Ya no podemos prestar los servicios, estamos ahorcados, estamos pataleando”, aseveró.

La directora del instituto mencionó que recientemente buscaron dialogar con las autoridades de ambas instituciones, pero que finalmente no se llegó a una solución ni plan de pago.

Esta semana, también se denunció la falta de pago a empresas tercerizadas que prestan el servicio de diálisis. Tras el reclamo de los pacientes por el cese del servicio, el Ministerio de Salud aseguró que se llegó a un acuerdo y garantizó el tratamiento médico.