Pasajeros sufren el calor ante la falta de refugios en el microcentro de Asunción

La escasa infraestructura en las paradas de buses de Asunción demuestra que la Municipalidad, a cargo del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), no logra mejorar las condiciones de vida en la capital, principalmente para aquellos que utilizan el transporte público.

Varios pasajeros indicaron la necesidad de más refugios con un techo que los proteja del intenso calor y la lluvia, además de asientos para las largas esperas.

Si bien la comuna asuncena otorgó en el 2019 la concesión de espacios públicos para la construcción de más de 100 refugios para pasajeros, los instalados en el microcentro son aún muy pocos. La adjudicación fue al Consorcio OH (Prourbe Medios y Rodríguez Hermanos), cuyo representante legal es Claudio Rodríguez.

Pasajeros no usan los pocos refugios que hay

En un recorrido realizado este fin de semana, observamos que las personas prefieren estar bajo árboles, que en el refugio situado en Antequera y Estados Unidos, por ejemplo, debido que su pequeño techo no resguarda del sol ni de la lluvia.

En el microcentro, Silveria Villalba, usuaria de transporte público, se quejó porque no hay en donde esperar el colectivo, mientras que la usuaria Laura Fernández destacó que mucha gente espera en la zona del microcentro y no se tuvo en cuenta ese detalle a la hora de construir los refugios municipales. Afirmó que los pocos que hay, no dan abasto.