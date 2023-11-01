Los hombres también tienen dos días libres para estudios médicos: esto dice la ley

Noviembre es el “mes azul”, dedicado a hacer campañas de concienciación sobre la importancia de realizarse exámenes preventivos de cáncer de próstata. En ese contexto, al igual que las mujeres para hacerse mamografías y papanilocau, también los hombres tienen derecho a dos días libres al año para someterse a los análisis, según lo previsto en la ley.

El artículo 13 de la Ley Nº 6.280/19 indica que “todo trabajador, dependiente o no, del sector privado o público, con cargo permanente, temporal o contratado, con cargo electivo o no, goza de licencia remunerada de 2 (dos) días laborales en cada año, para someterse a exámenes de detección precoz del cáncer de próstata o colon”.

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¿Cuál es el proceso para tener días libres?

Para gozar de estos días de permiso con goce de sueldo, los trabajadores deben “acreditar, mediante el documento expedido por el centro de salud, sanatorio, hospital u otro centro médico sanitario, que los estudios o exámenes fueron realizados”.

Es decir, deben presentar luego a su empresa un documento que certifique que utilizaron ese día libre para acudir a realizarse los análisis mencionados.

Este certificado debe ser presentado ante su respectiva empresa. La fecha de licencia debe ser acordada entre el trabajador y su empleador. Debido a la mencionada ley, el departamento de Recursos Humanos no puede negar el acceso a este derecho.

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La detección temprana del cáncer de próstata

El cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa y de gran incidencia entre los hombres de Paraguay. Con la campaña “Noviembre azul” se busca crear conciencia entre todos los hombres sobre la importancia de la detección precoz para tener posibilidades de tratamiento y curación.

La mortalidad del cáncer de próstata es ocasionada, principalmente, porque la enfermedad es detectada en su etapa conocida como de metástasis o no curable. Por ello, el Ministerio de Salud insta a realizar la consulta médica periódica, a partir de los 50 años, para el chequeo de la próstata.