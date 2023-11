Operativo Caacupé 2023: en cuarta reunión urgen acelerar obras del MOPC para poder desplegar tareas

La cuarta reunión para el operativo Caacupé 2023 se realizó en la mañana de este miércoles en el Teatro Municipal de la capital del tercer departamento. El intendente caacupeño Diego Riveros (PLRA) manifestó que el objetivo del encuentro fue ajustar detalles para los servicios a los miles de promeseros que llegarán como cada año a la ciudad entre el 28 de noviembre y 8 de diciembre.

Participaron de la reunión el secretario general de la Gobernación, Cristhian Bedoya; el rector de la Basílica Santuario, presbítero José Benítez; el fiscal Roberto Alcaraz, el vicepresidente de la Circunscripción Judicial, Juan Silva; la ministra asesora de la Presidencia de la República, Laura Rolón; el presidente de la Junta Municipal, Emilio Ortega; la jefa de Seguridad Ciudadana, Blanca Acosta, y el inspector Ramón Cabrera, representante de la Patrulla Caminera.

Iluminación en proceso

El intendente Diego Riveros también mencionó que la iluminación del nuevo tramo de la ruta PY02, desde el kilómetro 55 hasta el kilómetro 62 ya se está trabajando desde ayer. Destacó la predisposición de los funcionarios de la ANDE que son los que se están encargando de los trabajos que estarían culminados el 15 de noviembre.

Inspector de la Patrulla Caminera pide mejorar las calles

Durante la reunión, el oficial inspector Ramón Cabrera manifestó su preocupación por el estado de las calles y especialmente de la calle Morphi, donde se llevan a cabo las instalaciones del sistema de alcantarillado sanitario. Dijo que la vía es el corazón de Caacupé y donde se desplegará el operativo central en cuanto a vialidad dentro del microcentro.

“Si esta calle no está en condiciones nuestro plan se cae. Tanto la Policía Nacional como la Patrulla Caminera deberán tener la garantía de que esta vía estará en orden”, resaltó.

“Yo tuve una reunión con los operarios de estas obras que son del MOPC y ellos me dijeron que van a bachear nomás lo que rompieron para las obras de alcantarillado. Sabemos que con las condiciones climáticas que tenemos y con el sobrepeso de los vehículos, bachear nada más no corresponde”. “La zona no va a aguantar y si esto no tenemos garantizado, cambiaremos nuestro plan de trabajo”, dijo el inspector Ramón Cabrera.

“Nosotros garantizamos la seguridad de los peregrinos, pero también necesitamos la seguridad de contar con calles que estén en buenas condiciones”, enfatizó el inspector.

Ante las declaraciones del inspector Cabrera, el intendente Diego Riveros mencionó que dependen del MOPC, que está a cargo de estas obras de alcantarillado sanitario. Aseguró que seguirán insistiendo para que estos trabajos se hagan en tiempo y forma.

El jefe comunal resaltó que los principales puntos que se deberán tener en cuenta en los planes desarrollados durante la festividad mariana y la nueva variante vial que es muy importante. Lamentó la poca participación de referentes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) en las reuniones, pese que durante la festividad se presentan situaciones que les compete a las citadas instituciones resolver.

“Por eso le pedimos al Presidente de la República (Santiago Peña) que nos ayude y, de hecho, designó a una persona para que nos acompañe, pero se necesita el apoyo y la asistencia de todas las instituciones”, señaló.