“Pan sin veneno”: activistas contra trigo HB4 denuncian amedrentamientos y ataques

Activistas, entre panaderos y cocineros, iniciaron hace algunos meses la campaña “Pan sin veneno”, mediante la cual expresan su preocupación y, a la vez, advierten sobre la liberación comercial del trigo transgénico HB4 por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Consideran que el consumo de esta variación del cereal -con el gen tolerante a la sequía- es riesgoso para la salud humana, ya que -alegan- puede producir cáncer y otras enfermedades de gravedad.

Alejandro Servián, uno de los coordinadores de la iniciativa, habló con ABC y denunció que los defensores de la campaña vienen siendo víctimas de todo tipo de amedrentamientos para que desistan en su objetivo.

Comentó que muchos de los activistas, una vez que se mostraron como defensores de la campaña, empezaron a ser víctimas de intimidación, desde suspensión en gremios hasta ataques a sus locales.

No quiso identificar a los responsables de los ataques, pero comentó que estos surgen llamativamente luego de que empezaran la campaña contra el trigo transgénico.

“Pan sin veneno”: denuncian amedrentamientos y ataques a viviendas

“En el primer mes, en una ciudad del interior acudieron al local gastronómico de un miembro de la campaña para incitarle a que abandone porque está apeligrando intereses de gente importante. En el gremio regional del que era parte también le suspendieron por dos meses por negarse a bajarse de la campaña, como una especie de amedrentamiento”, comentó.

Incluso, comentó que la intimidación escaló en gravedad, pues la vivienda de uno de los miembros de la campaña fue atacada por desconocidos tras haber presentado -ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería- un pedido de derogación de la resolución Nº 556/2023 del MAG, que aprueba la liberación comercial del controvertido trigo transgénico HB4.

“Tres días después de esto, van hasta la casa de uno de los miembros de la campaña y atentan contra su propiedad privada. No podemos señalar quién fue o las personas que están detrás de esto, pero podemos decir que la víctima tiene una trayectoria impecable y es respetada en el rubro gastronómico. Además, esa persona asegura que esto no se puede deber a nada que no sea a su participación a la campaña“, comentó. Añadió que el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía con pruebas en videos, según mencionó.

Servián también lamentó que sean víctimas de censura, pues señaló que un conversatorio que habían organizado en una universidad pública de Itapúa -la cual no quiso mencionar- se suspendió a última hora y de forma llamativa “por una orden superior”.

Ministerio de Agricultura ignora campaña

El coordinador de la campaña también lamentó que no reciban respuestas por parte del Ministerio de Agricultura ante los insistentes pedidos de derogación de la liberación comercial del trigo transgénico, a pesar de los fundamentos científicos que plantearon sobre los presuntos riesgos que genera su consumo para la salud humana.

Acotó que, además, solicitaron al MAG que organice un debate en torno a la liberación de la producción y que tampoco obtuvieron respuestas.

Los organizadores llevaron a cabo una conferencia de prensa esta mañana en sede de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) en la que hablaron de casos de intimidación contra defensores de la campaña.

La ingeniera agrónoma Estela Ojeda, gerente del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio), señaló al diario ABC Color que el trigo con el gen HB4 no representa ningún riesgo para la salud humana.