Otro caso de picadura de alacrán: adulto mayor fue hospitalizado

Custodio Rojas Allende, de 62 años, sufrió la picadura de un alacrán en la mano derecha cuando se encontraba trabajando en la estancia “La Poma”, en la colonia Nueva Durango, de Curuguaty.

Aproximadamente a las 08:00 del miércoles, estaba trabajando entre escombros y restos de tabla cuando, en un momento dado, tomó con la mano al alacrán y fue picado, según comentó al medio local “Portal Curuguaty”.

El paciente acudió inmediatamente a urgencias del Hospital Distrital de Curuguaty, donde tras ser asistido quedó internado bajo observación, ya que el alacrán que le picó era uno de la especie venenosa. Este fue capturado por la víctima, quien llevó el ejemplar en un frasco.

Picadura de alacrán: adulto mayor ya fue dado de alta

Recién ayer fue dado de alta, ya que su cuadro médico fue leve, por lo que fue tratado con analgésicos para manejar el dolor que presentaba el paciente, según informó el director de la XIV Región Sanitaria, Canindeyú, doctor Sergio Ambrasath.

“Se hizo un análisis, se le mantuvo en observación al paciente para ver si presentaba algún tipo de complicación. Se hizo un seguimiento cada hora. Se vio que no presentaba complicación, entonces fue un manejo de lidocaína local si presentaba dolor local y si el dolor era mayor se le daba analgésico. Evolucionó bien. Como no pasó a mayores, salió de alta ayer sin ninguna secuela”, comentó.

El paciente no requirió del antídoto, que no está disponible en esta región sanitaria. Debido a que no presentó complicaciones, tampoco tuvo que ser trasladado hasta el Instituto de Medicina Tropical (IMT) en Asunción, donde se cuenta con el antiveneno.