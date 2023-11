Educación sexual: Organizaciones siguen esperando una respuesta de ministro del MEC

Representantes de una docena de organizaciones presentaron el 25 de octubre pasado una solicitud para que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), suspenda la implementación experimental de los materiales “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la escuela”, de la autora María Judith Turriaga, aprobados para su uso en junio pasado.

Somos Pytyvohára, Beca (Base Educativa y Comunitaria de Apoyo), Familias por la Educación Integral del Paraguay (Feipar), la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) y la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) son algunas de las organizaciones que tuvieron a sus representantes realizando una pequeña acción de protesta frente al MEC el día en que se presentó el pedido de suspensión y también de una audiencia con el ministro.

“Hace dos semanas que pedimos al ministro de Educación (Luis Ramírez) una audiencia para que explique sobre este proyecto, pero no tenemos todavía su respuesta”, lamentó María Belén González, de las organizaciones Beca (Base Educativa y Comunitaria de Apoyo) y de Somos Pytyvohára.

Mientras, el MEC alegó en respuesta a pedidos de información pública que los libros están protegidos por derecho de autor, por lo que no puede compartirlos. Aseguró también que el plan no se implementa en ninguna institución educativa pública. Esto, contradiciendo lo que afirmó el ministro Ramírez en entrevistas con periodistas, a los que aseguró que se estaba realizando una implementación experimental en cinco colegios de cinco departamentos del país.

González criticó además que se autorice el uso de los materiales y se difundan en capacitaciones con docentes, cuando la comunidad educativa fue apartada del proceso para analizar el contenido de los mismos.

Que el uso del condón no es seguro para prevenir embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual (ITS), afirman los manuales parte de “12 Ciencias”, cuando el preservativo forma parte de campañas del Ministerio de Salud en la prevención, tanto de embarazos como de ITS. Esta fue una de las críticas que realizaron las organizaciones, que consideran el contenido de los manuales poco científicos.

Igualmente, apuntaron hacia estereotipos de género que presentan los materiales, que afirman que las mujeres “manipulan con la mente” o que los niños “usan más la fuerza para resolver conflictos”.

González agregó que los libros tienen contenidos discriminatorios que atentan contra artículos de la Constitución Nacional (CN) que el MEC tanto dice defender.