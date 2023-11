Tratamiento médico ilegal en CDE: Salud abre sumario pero no clausura sanatorio

Tras la denuncia pública de la Sociedad Brasilera de Neurocirugía Pediátrica sobre el ofrecimiento de un tratamiento experimental para la patología mielomeningocele, con células madre, que se está ofreciendo en Ciudad del Este, Luis Velázquez, director general de Control de Profesionales del Ministerio de Salud, confirmó que se constituyeron hasta el sanatorio denunciado.

“Nos constituimos en uno de los primeros pisos. El sanatorio está habilitado. El laboratorio también está habilitado, pero solamente para análisis clínicos. Cuando fuimos, no había ningún tratamiento en curso en ese momento”, indicó sobre las células madre.

Señaló que informaron de la denuncia y explicaron que ahí no se puede ofrecer el tratamiento con células madre y que no están habilitados. “Se labró acta, se va a iniciar un sumario y también vamos a derivar al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante”, detalló.

Asimismo, indicó que el tratamiento con células madre es una técnica conocida, pero no para las patologías que indica la clínica en sus redes sociales. “No hay evidencias científicas para esta patología”, dijo sobre la mielomeningocele.

La clínica no fue clausurada

En ese sentido, dijo que, pese al sumario y a los indicios, no pueden clausurar la clínica. “Es una clínica especializada para este tipo de tratamientos; es un laboratorio común y corriente”, admitió.

No obstante, Velázquez dijo que el sanatorio está habilitado para funcionar y que solo se abrirá un sumario inicialmente para determinar responsabilidades. “Pero no se podrá desligar de lo que eventualmente haya hecho. Se tendrá que someter al Comité de Ética, no es algo pequeño. Esto además tiene que generar un debate porque no se puede estar ofreciendo este tipo de tratamientos así”, cuestionó.

Este tratamiento con células madre para esta enfermedad no está recomendado por la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía, que luego del comunicado de su par brasilero presentó una nota ante el Ministerio de Salud.

Ofrecen células madre para varias patologías

En su perfil de Instagram, Clinic Center ofrece tratamientos con células madre para varias patologías. Por ejemplo: para tratamiento de lupus, Alzheimer, esclerosis múltiple, diabetes y hasta autismo.

A pesar de ello, Salud aún no clausuró la clínica ni el laboratorio, por no haber encontrado durante la intervención a un paciente siendo sometido a ese tratamiento.

Además, en el 2021, este sanatorio ya llegó a ser investigado cuando cuatro médicos y directivos de Clinic Center fueron imputados por supuestamente perpetrar un fraude en perjuicio de una aseguradora.