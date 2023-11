Essap: ministerios, binacionales y Presidencia entre deudores de US$ 18 millones, por servicio de agua

Según datos oficiales, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) registra una deuda de G. 133.969.878.603 por parte de Entes Centralizados y Descentralizados al mes de octubre 2023. El monto, equivale a US$ 17.934.388 al cambio del día.

Del total, G. 81.742.575.606 corresponde a servicios en el interior del país y G. 52.227.302.997 en la Capital.

Entre los morosos se encuentran ministerios, binacionales y hasta la Presidencia de la República. Los montos llaman la atención ya que contrastan con los cortes del servicio que realiza la aguatera por montos ínfimos que tiene el ciudadano por no pagar a tiempo su servicio de agua.

En conferencia de prensa, el presidente de la Essap, Luis Bernal (ANR-Cartista) había informado semanas atrás, que varias instituciones del Estado se encontraban en deuda con la institución, por lo que ABC solicitó la lista oficial de cuáles son y los montos adeudados.

En la lista resaltan instituciones como la propia Presidencia de la República con una deuda de G. 8.693.388 por un lado, y por otro, con una deuda de G. 618.806.134. Ambos deudas suman US$ 84.000.

También la Itaipú Binacional se muestra en la lista oficial, adeudando G. 7.081.586. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) tiene una deuda mucho mayor, que alcanza G. 20.109.196.774. En total, Itaipú debe US$ 2.692.892 al cambio actual.

Essap: ministerios tienen las deudas más altas

Entre las carteras del Estado que muestran montos de morosidad más altos se encuentran: Ministerio de Defensa con G. 9.245.638.825, equivalente a US$ 1.237.702; Ministerio de Justicia con G. 9.723.004.336, igual a US$ 1.301.607; Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con G. 4.702.467.072, que representa US$ 629.513 y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) que tiene una deuda de G. 3.259.544.453, equivalente a US$ 436.351.

Por otra parte, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), debe abonar por el uso del agua en la Urbanización San Francisco el monto de G. 9.403.894.519, igual a US$ 1.258.888.

El Instituto de Previsión Social (IPS) también figura con una mora de G. 3.801.252.297, que corresponde a US$ 508.869. La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) adeuda G. 3.209.246.246, que representa US$ 429.617 y, Ferrocarriles del Paraguay SA debe G. 3.435.281.414, igual a US$ 459.877.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia se suma a la lista con G. 147.135.396, que equivale a US$ 19.696. La Cámara de Diputados y la Universidad Nacional de Asunción (UNA) aparecen con deuda cero.

Según Nicolás Rojas, gerente comercial de la Essap, se registra un 49% de morosidad en la institución, tanto de usuarios como de entes.

Debido a ello, la aguatera estatal lanzó este mes un periodo de beneficios para “ayudar” a morosos a ponerse al día. Los usuarios pueden pagar sus deudas con descuentos de intereses moratorios y también en cuotas de hasta dos años.

La campaña va hasta enero del 2024. Sin embargo, quienes no se adhieran, corren riesgo de que sus deudas se conviertan en pagarés y se judicialicen, advirtieron.