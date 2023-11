Sindicato presionó para liberar zona de palacete municipal de estacionamiento tarifado, según concejal

La zona del Palacete Municipal de Asunción, el cual en un momento estuvo incluido como una de las zonas donde regiría el estacionamiento tarifado, finalmente fue excluido del proyecto que contempla la empresa adjudicada, Parxin.

“No aparecen en las publicaciones, en las redes sociales, en los críticos, en los lugares de información no está apareciendo la zona de la Municipalidad, hay que recordar que según ordenanza hay cuatro zonas, la zona del Palacio de Justicia Nacional, centro, Villa Morra y también de la Municipalidad, sin embargo, están apareciendo solamente tres zonas y tampoco hay ningún tipo de pintura que se esté realizando en las zonas aledañas”, explicó el concejal Pablo Callizo.

Lea más: Estacionamiento tarifado: por condiciones de trabajo, hay conflicto entre Parxin y cuidacoches

Agregó que ya sabían de la intención de la Intendencia de no incluir este espacio, porque se había vetado, incluso el proyecto original ya no tenía la zona de la Municipalidad que los concejales incluyeron, porque el intendente veto y la Junta Municipal volvió a rechazarlo por mayoría, por lo que según Callizo, se estaría desobedeciendo la ordenanza.

Responsabilidad de la Municipalidad

Callizo dijo que si bien tiene dudas sobre que consecuencias en términos jurídicos tendría para el intendente desobedecer una ordenanza que establece las zonas del estacionamiento tarifado, aseguró que la responsabilidad recae en la Municipalidad.

“Es la Municipalidad la que determina finalmente, o le da direcciones a la empresa. Ellos son los que establecen la cantidad de lugares que son en total 9.700, si no me equivoco y ellos determinan qué lugares. Igual esta zona de la Municipalidad tiene solamente 200 espacios, entonces no es tampoco que que les afecta demasiado a la empresa por lo visto claro, pero yo creo que se debería de contemplar esta zona y en todo caso reducir en otros lugares que se está aplicando en zonas residenciales, por ejemplo, eliminar 200 espacios de su lugar y que se incluye la zona de la Municipalidad”, refirió.

Lea más: Estacionamiento tarifado: ante presión de sindicatos, “olvidan” zona del Palacete Municipal

Afirmó que es algo netamente político, porque a la empresa le da igual tarifar en cualquier zona, siempre y cuando tenga la rentabilidad, la rotación, la demanda de estacionamiento, como tampoco van a querer agarrar un lugar que no tenga demanda. “Creo que a ellos le dieron algún espacio que tiene cierta demanda similar que el de la Municipalidad, por eso no, no es que tampoco se oponen a que esta zona esté liberada”, agregó.

Contribuyente es el perjudicado

El concejal dijo que finalmente el que termina perjudicado es el contribuyente que va hasta la municipalidad a pagar sus impuestos, porque toda la cuadra y la Municipalidad incluso a las dos o tres cuadras está llena de autos de funcionarios que desde la mañana están ocupando el espacio público hasta la tarde.

“El que viene a pagar sus impuestos, ni siquiera tiene espacio disponible en el estacionamiento que le corresponde a la municipalidad dentro del predio, tiene que ir a estacionar lejos y eso finalmente desincentiva también de que la gente venga a cumplir con sus obligaciones”, afirmó.

Lea más: Estacionamiento tarifado: esperan que 2.000 conductores vuelvan a expedir habilitación en Asunción

Estacionamiento tarifado a ambos lados

Callizo criticó que en algunas zonas se establezca el estacionamiento tarifado a ambos lados de la calle, debido a que eso dificultaría el tránsito vehicular.

“Es una decisión más técnica de tránsito. Hay algunas calles que yo tampoco estoy de acuerdo que se habilite de ambos lados porque finalmente lo que se está haciendo es ampliar la capacidad y la oferta de lugares, estacionamiento, que es justamente lo que se busca reducir con este proyecto”, aseveró.

Agregó que permitir el estacionamiento tarifado de ambos lados de una calle es validar la informalidad existente, por ejemplo sobre Padre Cardozo, donde iban a habilitar a ambos lados y es una calle con mucha circulación vehicular, haciendo que en hora pico y se achique el espacio de circulación afectando al tránsito vehicular.