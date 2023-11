MEC: en 8 años, ningún colegio fue multado por desmatricular estudiantes con discapacidad

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no emitió una sola multa a colegios privados o privados subvencionados por desmatricular o por no admitir a estudiantes con discapacidad, pese a vigencia de sanciones desde el 2.015. Asociación maneja actualmente 12 casos de colegios que no aceptan a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).