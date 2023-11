“La pobreza de la celebración refleja la tibieza de los fieles” dijo, monseñor Pistilli

Monseñor Francisco Pistilli, presidió la misa vespertina de este miércoles en el marco del novenario de la Virgen de Caacupé y durante su homilía resaltó la importancia de la participación en las misas.

Indicó que cada domingo se celebra la Eucaristía en todas las parroquias y al menos el 10% de los bautizados tienen la oportunidad de asistir. “Faltan sacerdotes, pero además falta avivar la fe de los que están lejos”, dijo.

Señaló que actualmente se puede ver que en la sociedad hay un desgano en la participación de las celebraciones eucarísticas. “La pobreza exterior de la celebración refleja la tibieza de los fieles”, resaltó.

El prelado mencionó que la fiesta de la fe en su máxima expresión es la Santa Misa, que nos hace orar con Cristo, por Cristo y en Cristo. “Los frutos de esta unión son verdaderos y esenciales, y por eso debemos ser verdaderamente hijos del hijo, hermanos, apóstoles del Evangelio y Misioneros de su paz”, agregó Pistilli.

Así también brindó a los feligreses algunos consejos: “aseguren su asistencia a misa, acérquense con humildad al misterio, no desprecien a su comunidad, no juzguen las limitaciones de los ministros con excesiva dureza, busquen la comunión, si no pueden comulgar sacramentalmente recuerden que es Cristo el que nos abraza en su misericordia, vuelvan a su vida con Dios porque el milagro de la fe se hará efectivo si hacen caridad y tienen esperanza”.

Lea más: Operativo Caacupé 2023: últimas obras en la basílica mientras comerciantes esperan vender

¿Qué es la eucaristía?

El obispo Pistilli durante su prédica también recordó a los presentes el significado de la eucaristía y dijo que es el misterio mismo que celebramos como cristianos y para comprenderla, es necesario distinguirla de otras manifestaciones de la fe cristiana, haciendo notar que la eucaristía es fuente y contenido esencial que nace de la iglesia.

Añadió que celebrar la eucaristía significa reunirse como bautizados, que formamos el Cuerpo de Cristo, para que en esa acción sagrada se actualice la gracia redentora, uniéndonos en Cristo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, señaló que la vida plena del bautismo reclama la participación en la celebración eucarística, en el compromiso dominical, el día del señor. “Allí recordamos y revivimos, como en cada santa misa, los misterios de la pasión, muerte y resurrección del verbo eterno que se hizo hombre para nosotros”, dijo.

Se preguntó, “¿Qué haces un domingo, que impida tu participación en misa? Las excusas y la falta de compromiso no se sostienen, acusando de las posibles carencias de la asamblea y de sus sacerdotes”, enfatizó monseñor Pistilli.

Lea más: Operativo Caacupé 2023: garantizan seguridad para peregrinos en zona de ampliación de la ruta PY02

Durante la jornada se pudo observar una importante concurrencia de feligreses que fueron acompañados de sus familias desde diferentes lugares como San Pedro, Curuguaty, Nueva Italia y Ciudad del Este.

El jueves 30 de noviembre a las 7:00 la misa estará presidida por el cardenal Adalberto Martínez Flores, arzobispo metropolitano de la Santísima Asunción. También se tendrá la Peregrinación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

A las 19:00 la misa estará presidida por monseñor Ricardo Valenzuela y predicará el fray Edgar Toledo.