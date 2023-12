Pilotos advirtieron que la pista donde se estrelló avioneta de Harms no estaba habilitada

El piloto César Godoy, quien dirigía la avioneta Cessna 210 que se estrelló el sábado, consultó ese día en un grupo de WhatsApp sobre pistas que podrían ser utilizadas en Santaní. Un integrante le pasó la ubicación que fue finalmente utilizada el día de la tragedia, pero otro le advirtió que esa pista no estaba habilitada para su uso, relató el piloto Lino Paniagua, quien integra el grupo y es cercano al profesional fallecido junto con el diputado Walter Harms y otras dos personas más.

El instructor de vuelo señaló que esa conversación se desarrolló en un grupo en que los profesionales suelen intercambiar ese tipo de datos. “Después, queda a criterio del piloto decidir si va o no”, señaló.

Agregó que, consultando, le indicaron que la pista estaba en proceso de certificación pero aún no tiene la autorización necesaria. “No es una pista clandestina, es una pista no habilitada”, agregó.

Accidente aéreo: ¿qué pudo haber pasado?

Por otra parte, el profesional señaló su teoría sobre qué pudo haber pasado para que esa nave se estrellara y otra docena de avionetas despegaran con éxito en el mismo día. Agregó que el avión -según dicen- subió 500 metros. “Entonces partamos de la base de que la pista en sí no es el problema”, señaló.

Sin embargo, consideró que es probable que el Cesna perdiera el turbo del motor y por ello perdiera potencia. “Podía seguir volando para buscar dónde bajar, alguna pista o ruta de emergencia, pero creo que en microsegundos perdió tiempo en buscar de levantar el tren, y ahí estaba el árbol y no pudo evitarlo”, hipotetizó.

El piloto hizo énfasis sobre todo en que si la pista estuviera habilitada no tendría que tener un árbol ahí. “Ese árbol no debería estar ahí”, enfatizó.

Suspenden cena para donar dinero a familia del piloto

Por otra parte, el profesional contó que a fin de año tenían planificado hacer la tradicional cena de pilotos, pero decidieron suspender el evento y entregar todo el dinero recaudado a la familia de César Godoy.

Recordó a su compañero fallecido como una persona muy solidaria, quien encabezó, por ejemplo, un proyecto de recaudación de regalos que repartían cada 6 de enero en el día de Reyes Magos.

En el accidente aéreo fallecieron Walter Harms y su hermano Carlos Harms, además del empresario Édgar González y el piloto César Godoy.